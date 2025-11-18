Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.

. 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak.

(link: https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS- DD-051--Toros-Üniversitesi-Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf)

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,

- YDS/YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

- Lisans transkript belgesi (Aslı ya da onaylı kopyası)

- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, (Yurtdışından alınan diplomaların denklik belgeleri)

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilecektir.)

Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak,

Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9/2 inci maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak,

Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 6/1 inci maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak,

Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde "Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No: 12, Yenişehir 33140, MERSİN" adresindeki Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Yayınlar için hazırlanacak dosyaların PDF formatında Taşınabilir Bellek ile teslim edilmesi tercih edilir.

Alım Yapılacak Bölümler: