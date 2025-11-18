Ticaret Bakanlığı 60 Uzman Yardımcısı Alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8'inci ve 9'uncu dereceli "Ticaret Uzman Yardımcısı" kadrosuna, yukarıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerden toplam 60 adet Ticaret Uzman Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

3) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının yukarıda tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

(Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini, https://kariyerkapisi.gov.tr/ adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında "PDF veya JPEG" formatında tarayarak eklemeleri gerekmektedir.)

4) ÖSYM tarafından yapılan 2024 ve 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavından, tabloda yer alan ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

5) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça dillerinin birinden YDS/e-YDS'den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

6) Ticaret Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarının yazılı veya sözlü aşamalarından herhangi birinden olmak üzere toplam üç kez başarısız olmamak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

Giriş Sınavı için başvurular, 10-19 Aralık 2025 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı, https://kariyerkapisi.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca posta yolu veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

IV. SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav, 18 Ocak 2026 tarihinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak olup sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurması gerekmektedir.

Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/) üzerinden görüntüleyebilecektir.

1. YAZILI SINAV

Yazılı sınava, tabloda yer alan her bir bölüm için karşısında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınav, klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.

I. Oturum : Alan Bilgisi

II. Oturum : Genel Ekonomi Bilgisi ve Yabancı Dil Bilgisi

Yazılı Sınav Konuları

a) Alan Bilgisi Sınavı

Tabloda belirtilen bölümlerle ilgili aşağıda yer alan konu başlıkları, Alan Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku.

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme.

Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu.

Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası.

İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme.

Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası.

Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği, Üretim Yönetimi ve Planlaması, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri.

İstatistik: Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler, Regresyon Analizi, Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri.

Ekonometri: İstatistik ve Olasılık, Doğrusal Cebir, Ekonometrik Modeller, Dinamik Analiz, Yöneylem Araştırması, Zaman Serileri Analizi.

Uluslararası Ticaret Grubu: Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Lojistik, Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye'de Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri, Uluslararası Pazarlama.

b) Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı

Aşağıda yer alan konu başlıkları, tabloda yer alan tüm bölümler için ortak olmakla birlikte Genel Ekonomi Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler.

c) Yabancı Dil Bilgisi Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Sınavı; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça dillerinden birinde (Adayların başvuru sırasında ibraz etmiş olduğu Yabancı Dil Yeterlilik Belgesine istinaden) Bakanlıkça belirlenen konu başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile tercüme şeklinde yapılacak olup tabloda yer alan tüm bölümler için ortak olacaktır.

2. SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava, öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılacaktır. Ancak yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınav adayların;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

V. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

1. Yazılı Sınav Puanı

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Yazılı sınav puanının ortalaması hesaplanırken konu gruplarının ağırlıkları %30 Alan Bilgisi, %30 Genel Ekonomi Bilgisi ve %40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.

2. Sözlü Sınav Puanı

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek olup verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

3. Başarı Puanı

Başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenir ve sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir.

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda öğrenim dalları itibarıyla belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek aday Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Adaylar alım sürecine ilişkin tüm bilgileri, Bakanlığımız internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/) üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI. DİĞER HUSUSLAR:

Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

VII. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

