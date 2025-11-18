Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 7 Sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin EK 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8'inci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2024 veya 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birisi için başvuru yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 kat olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1.Ağ Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)

a) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Ağ veya Ağ Güvenliği konusunda en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 1. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler ve 2. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak.

c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) SDN teknolojisine sahip ağ omurga cihazları ile çalışmış olmak.

e) Yük dengeleme, uygulama güvenlik duvarı ile çalışmış olmak,

f) Paket yönlendiricisi cihazları ile çalışmak,

g) IPSEC, SSLVPN, GRE Tunnel kurulumları yapmış olmak,

h) WAN optimizasyon cihazları ile çalışmak,

i) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

j) Ağ Erişim Kontrol (NAC) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

k) Ağ İzleme Yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.

l) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.

I. Huawei Certified ICT Professional (HCIP)

II. Cisco Certified Network Professional (CCNP)

III. Juniper Enterprise Routing and Switching, Professional (JNCIP-ENT)

1.2.2. Ağ Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT departmanlarında en az 3 (üç) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 1. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler ve 2. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak.

c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Ağ Erişim Kontrol (NAC) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

f) Ağ İzleme Yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.

g) Güvenlik duvarı analizi araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Mail gateway, sandboxlar hakkında bilgi sahibi olmak,

i) DLP ve Veri Sınıflandırma konularında bilgi sahibi olmak,

1.2.3. Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT departmanlarında en az 3 (üç) yıl bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 1. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler ve 2. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak.

c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Ağ Erişim Kontrol (NAC) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

f) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında bilgi sahibi olmak,

g) Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,

i) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

j) DLP ve Veri Sınıflandırma konularında bilgi sahibi olmak,

k) ISO 22301 (İş Sürekliliği Yönetim Sistemi) standartı hakkında bilgi sahibi olmak,

l) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı baş denetçi sertifikasına sahip olmak.

1.2.4 Kıdemli Devops Uzmanı (Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)

a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT departmanlarında en az 5 (beş) yıl DevOps Uzmanı olarak çalışmış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 1. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler ve 2. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Konteynerleştirme teknolojileri (Docker, Kubernetes vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) CI/CD araçları (Jenkins, GitLab CI/CD, Bamboo vb.) ve süreçlerinin optimize edilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) GitLab CI/CD, Jenkinsfile,gitlab-ci.yaml veya benzeri yapılandırma dosyaları ile pipeline script yazma deneyimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Altyapı otomasyon araçları (Terraform, Ansible, vb.) konusunda YAML temelli konfigürasyonlar ve Infrastructure as Code (IaC) prensipleriyle çalışmaya yatkınlık hususunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) DevOps bileşenlerinin canlı ortam kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

g) Helm veya Kustomize ile Kubernetes manifest yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda güçlü bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Kaynak kod yönetim araçları (Git, TFS vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Git branching stratejileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) GitOps yaklaşımları hakkında (Argo CD, Flux vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Ağ yönetimi, güvenlik ve performans konularında hakkında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

m) Docker Swarm ve Kubernetes gibi orkestrasyon araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Monitoring/Observability konuları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, (logs, metrics, traces, alerts)

o) Artifactory/Container Registry (Docker Registry, Nexus, Artifactory, Harbor vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Service Mesh teknolojileri (Istio, Linkerd vb.) ile trafik yönetimi (Load Balancing, Canary, A/B Testing, Circuit Breaking) ve güvenlik (mTLS, Sertifika Yönetimi, Politika Yönteimi vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Programlama dillerinden en az birine (.Net, Java, Python, Go, Bash vb.) hakim olmak,

r) Tercihen web servisleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s) Tercihen yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak,

t) Tercihen DevSecOps metodojileri ve kullanılan araçlar (SonarQube/Fortify, Clair/Trivy, HashiCorp Vault/Sealed Secrets) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u) Güncel teknolojileri takip eden, kendini geliştirmeye istekli olmak,

v) Etkin iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına uygun olmak,

w)Problem çözme, karar verme ve çıkarım yapabilme yetkinliklerine sahip olmak,

x) Dikkatli, detaycı, süreç/veri ve sonuç odaklı olmak,

y) Temsil yeteneğine sahip, ikna/ifade ve iletişim yönü kuvvetli olmak,

z) Problem çözme, analitik düşünme ve hızlı öğrenme yeteneği.

aa) İyi derecede İngilizce okuma ve yazma becerisi.

1.2.5 İş Analisti (Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 Kişi)

a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT departmanlarında en az 3 (üç) yıl iş analisti olarak çalışmış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 1. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler ve 2. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) İş talepleri doğrultusunda iş süreçleri tasarımı, fonksiyonel ve teknik analiz yapmış olmak,

c) İş birimleri ve yazılım geliştirme ekipleri ile iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyon tecrübesine sahip olmak,

d) Yazılım geliştirme süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak (Agile, Scrum, Kanban vb.),

f) İhtiyaçlar doğrultusunda kullanıcı gereksinimlerinin ve iş süreçlerinin analiz dokümanlarını hazırlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, SQL sorguları yazma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Mockup ekran tasarımları için Balsamiq, Figma vb. uygulamaları kullanımına dair bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Proje Yönetim/İş Takip uygulamaları kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak (Jira, Open Project vb.),

j) Yazılım uygulamaları hakkında teknik ve idari şartname hazırlama ve ihale sürecinin takibi konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Geliştirilen uygulamaların test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Güncel teknolojileri takip eden, kendini geliştirmeye istekli olmak,

m) Etkin iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına uygun olmak,

n) Problem çözme, karar verme ve çıkarım yapabilme yetkinliklerine sahip olmak,

o) Dikkatli, detaycı, süreç/veri ve sonuç odaklı olmak,

p) Temsil yeteneğine sahip, ikna/ifade ve iletişim yönü kuvvetli olmak.

1.2.6 Sistem Uzmanı I. (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT departmanlarında en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 1. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler ve 2. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Sanallaştırma sistemlerinde bilgi sahibi olmak. (Tercihen; Vmware)

c) Windows Server, System Center, Manage Engine Endpoint Center teknolojilerine ve işletim sistemlerinde bilgi sahibi olmak.

d) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification Autorithy DNS, Aktif Dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak.

g) Temel network bilgisine sahip olmak.

h) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

i) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

j) Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak.

k) Tercihen; Aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.

l) VCP sertifikası

m) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

n) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) sahip olmak.

o) Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hakim olmak, Servis Masası süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

p) Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hakim olmak.

q) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.

1.2.7 Sistem Uzmanı II. (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT departmanlarında en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 1. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler ve 2. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. (Tercihen; Vmware, Açık Kaynak Kodlu Sanallaştırma Çözümleri.)

c) Linux & Windows İşletim sistemlerinde iyi derecede bilgi sahibi olmak.

d) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification Autorithy DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Disk ve depolama teknolojileri konusunda iyi derecede hakim olmak. (Tercihen; EMC, Hitachi, HP, Huawei)

f) Yedekleme uygulamaları hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak (Tercihen; NetBackup, Veeam, Networker)

g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak.

h) Temel network bilgisine sahip olmak.

i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

j) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

k) Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak.

l) Tercihen; Elektronik dosya ve arşivleme teknolojileri konusunda tecrübeye sahip olmak.

m) Tercihen; Aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.

I. VCP sertifikası

II. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

III. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

IV. LPI ve/veya RHCE sertifikalarına sahip olmak.

n) Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hakim olmak, Servis Masası süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

o) Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hakim olmak.

p) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

2.1. İSTENİLEN BELGELER

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular 24/11/2025 tarihinde başlayıp 05/12/2025 tarihinde sona erecektir.

b) Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle yapacaktır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

c) Eksik belge içeren başvurulara sahip veya aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70'i ve Yabancı Dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birisi için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x 0,70) + (Yabancı Dil Puanı x 0,30)]

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi www.enerji.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı ve Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4.1. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Giriş sınavına katılmaya hak kazananların listelerine itirazlar; listelerin ilanından itibaren itibaren 5 (beş) iş günü içinde, 9.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, http://www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAV

5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

5.2. SINAV KONULARI

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel Şartlar bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3. SINAV YERİ VE TARİHİ

Adaylar sözlü sınav yeri ve tarihi bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu ve www.enerji.gov.tr üzerinden erişebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınavlara alınmayacaklardır.

6. ÜCRET

Tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Bakanlığımız internet sitesi www.enerji.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına 9.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bu kişilerin sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ

9.1. ADRES BİLGİLERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520

Çankaya/ANKARA

9.2. İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-posta adresi: [email protected]

Tel: +90 312 546 46 46/5957-5926

