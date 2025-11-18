İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi : 18.11.2025

Son Başvuru Tarihi : 02.12.2025

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 03.12.2025

Yazılı Sınav Tarihi : 04.12.2025

Nihai Değerlendirme Tarihi : 05.12.2025

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve alan dışı olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2. YÖK formatlı özgeçmiş,

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

5. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge),

6. Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) (e-Devlet üzerinden alınan belge),

7. Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği (e-Devlet üzerinden alınan belge),

8. ALES Belgesi,

9. Yabancı Dil Belgesi,

10. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,

11. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge),

12. Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi,

13. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet üzerinden alınan belge),

14. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai değerlendirme Sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:

İstanbul Beykent Üniversitesi Beylikdüzü Yerleşkesi Meslek Yüksekokulu Binası Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi, Beykent, Büyükçekmece / İstanbul

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel- verilerin-korunmasi/ kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

İLGİLİ BİRİM

TELEFON / DAHİLİ

MAİL ADRESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

444 1997 / 8261

[email protected]

Güzel Sanatlar Fakültesi

444 1997 / 2650

[email protected]@beykent.edu.tr

Duyurulur.

12353/1-1