Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 54 sözleşmeli personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda" yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 54 (elli dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

I. Başvuracak adaylarda, yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde yer alan aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

. Türk Vatandaşı olmak.

. 657 sayılı Kanun'un 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

* 657 saydı Kanun'un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

. Erkek adayların askerlik ile ilişkisi bulunmaması. (Askerlik çağma gelmemiş, askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)

. 657 sayılı Kanun'un 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akü hastalığı bulunmamak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar baş vuramazlar.

3. 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

4. Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır.

5. Başvurulacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden istenen asgari KPSS puanını almış olmak.

6. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak, sertifikalara sahip olmak ve bunları belgelendirmek.

7. Adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle, Yükseköğretim kurumlarının örgün eğitime kayıtlı öğrencisi olmamak.

8. Asil veya yedek adayın atama sırası geldiğinde atanma hakkından feragat etmesi durumunda Teragat Dilekçesi' vermesi zorunludur.

9. Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.

10. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına tlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

11. Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

1. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden online yapılacak olup, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Başvurular. 17/11 / 2025 tarihinde saat 08.30'da başlayacak olup, 01/12/2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

3. Başvurular Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

4. Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

C. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet şifreleriyle giriş yapacaklardır.

2. Adayların; kimlik, iletişim, fotoğraf, adli sicil kaydı, askerlik, KPSS ve eğitim bilgileri (ortaöğretim/üniversite) başvuru sistemine e-Devlet üzerinden otomatik olarak aktarılacaktır.

3. Ortaöğretim mezunu adaylardan; "Eğitim bilgisi bulunmamaktadır" uyarısı alanlar (Ortaöğretim kurumlarından 2008 yılı ve öncesinde mezun olanlar), mezuniyet bilgilerini beyan usulüne göre (okul adı/ türü/ alan/ mezuniyet tarihi/ diplomat puanı) elle girecek ve mezuniyetini kanıtlayıcı belge yükleyecektir.

4. Üniversite mezunu adaylardan mezuniyet bilgileri sistemde hatalı olanlar mezuniyet bilgilerini beyan usulüne göre (Üniversite adı/ fakülte adı/program/ diploma numarası/ öğrenim süresi/ mezuniyet tarihi/ diploma puanı) elle girecek ve mezuniyetini kanıtlayım belge yükleyecektir.

5. tlanda yer alan bölümler dışındaki bölümlerden mezun olan ancak ilanda bulunan bölümlere denk olan bölümlerden mezun olanlar ile yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6. Adayların, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek- I inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir

7.Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuran adaylar son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası.

8.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için en az 3 (üç) hekim onaylı Sağlık Kurulu Raporu, atanmaya hak kazanılması halinde evrakların teslimi sırasında talep edilecektir.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ATANMA SÜRECİ

1. Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, atanmaya hak kazanan adaylar yazılı ve/veya sözlü smav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir.

2. Sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi, başvuru bilim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.mehmetakifledu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görünlüleyebilecektir.

3. Kadro sayısının 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

5. İlandır belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre on yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

6. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Adaylar yerleştirme sonuçlarım kuruntumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Ahm Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir."

8. Atanmaya hak kazanan adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde istenilen belgelerle birlikle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurması gerekmekledir.

9. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, değerlendirirle sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde yazılı olarak Burdur Mehmet Akil'Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde karara bağlanarak sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir.

10. Atanma aşamasında devlet veya üniversite hastanelerinden alınmak şartı ile, sağlık kurul raporu istenecektir.

1 1 . Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun un un 3. maddesi gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

12. Aşağıdaki durumlarda asıl olarak atanmaya hak kazanan aday yerine yedek aday çağrılacaktır:

* Sonuçların açıklanmasına müteakip 10 iş günü içerisinde şahsen başvuru yapılmadığında,

. Atanma hakkından feragat edildiğinde,

. Arşiv araştırma sonucunun olumsuz olması,

. Sağlık kurulu raporunun olumsuz olması,

* Adaylık şartlarını taşımadığı tespit edilmesi,

* Başvuru ve atama işlemleri esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulması, belge verilmesi, gerçeğin bir şekilde saklandığının anlaşılması.

13. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

14. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

15. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İletişim : İstiklal Ycrlcşkcsi Değirmenler Mah. Cevat Sayılı Bulvarı 120/9 Rektörlük B Blok BURDUR

Tel : O 248 2131082

E-posta Adresi : pdb^mehmeLakif. edu.tr

