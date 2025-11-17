TCDD 780 işçi alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 346 noter huzurunda kurayla, 434 sözlü sınavla olmak üzere toplam 780 işçi alınacaktır.

İş gücü taleplerimiz il/ülke düzeyinde, 17.11.2025-21.11.2025 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR'da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacaktır. İş gücü taleplerimize başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını (https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabilecektir.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, özel şartlar, istenilen belgeler, işyerleri ve okul bölümleri (http://www.tcdd.gov.tr/) adresinde yayımlanacaktır.

İş gücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ve diğer tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu, noter huzurunda kura çekimi tarihi/yeri ve kura sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

İstanbul ili işyerlerimiz için yayımlanan işgücü taleplerimiz il düzeyinde ilan edilmiş olup, adayların başvuru yapabilmeleri için ilan tarihinden önce İstanbul il sınırlarında ikamet ediyor olması gerekmektedir. Diğer işgücü taleplerimiz ülke düzeyinde yayımlanmaktadır.

Sözlü Sınav Usulüyle İşyerlerimize Alınacak 434 İşçi Genel Hususlar

- İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;

İlan tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.

İlan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Demiryolu ve yardımcı iş makineleri operatörlüğüne başvuru yapacak adayların ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması ve G sınıfı (105.04 Ekskavatör) sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir

İlan edilen işgücü taleplerimize başvuran adaylar, işgücü talebinde belirtilen şartları taşıyıp/taşımadığının kontrolü için aşağıda belirtilen evrakları, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında teslim edecektir.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır.

Evraklarını posta yoluyla gönderen adaylardan, ilanda belirtilen şartları sağlamadığı için başvurusu kabul edilmeyenlerin evrakları, evrak teslim tarihi bitiminden 1 ay sonra imha edilecektir.

Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları öğrenim programı bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.

Başarı puanı 60 puanın üzerinde olan en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Noter Huzurunda Kura Çekimi Usulüyle İşyerlerimize Alınacak 346 İşçi Genel Hususlar

- İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;

İlan tarihi itibarıyla, belirtilen okul bölümlerinin herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan belirtilen bölümlerden mezun olup üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen okul bölümü dikkate alınacaktır.

İlan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

İşe alınacak işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adaylardan 16.12.2025 tarihinde saat 10.00 da noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile işgücü talebimiz kadar asıl aday, talebimizin 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

(Noter huzurunda kura çekimi tarihinde değişiklik olduğunda TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) yayımlanacaktır.

Kura çekimi sonrası asıl olarak belirlenen adaylar, işgücü talebinde belirtilen şartları taşıyıp/taşımadığının kontrolü için aşağıda belirtilen evrakları, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen teslim edecektir.

Evrak tesliminde; ilanda belirtilen şartları taşımayan veya eksik belgesi olan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve işe başlama işlemi yapılmayacak ve yerine yedek aday çağırılarak başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

İSTENİLEN SAĞLIK ŞARTLARI

Tren Teşkil İşçisi ile Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü olarak işe başlatılacak işçilerden;

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir.

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili hastanelerin herhangi birinden "Demiryolu A Grubu emniyet kritik görevlerde çalışır." kararının net olarak yazılı olduğu sağlık kurulu raporu istenecektir.

TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.

Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı (B) ve Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi olarak işe başlatılacak işçilerden;

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir.

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği B Grubu Sağlık Şartlarına Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili hastanelerin herhangi birinden "Demiryolu B Grubu emniyet kritik görevlerde çalışır." kararının net olarak yazılı olduğu sağlık kurulu raporu istenecektir.

TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.

Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

Diğer sanat kollarında işe başlatılacak işçilerden;

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan "uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık raporuna eklenmesi gerekmektedir.

Kamu sağlık hizmet sunucularından alınmış "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tehlikeli işlerde çalışır veya alanı ile ilgili meslekte çalışır" kararının net olarak yazılı olduğu sağlık raporu istenecektir.

İşe alınacak adaylardan yukarıda belirtilen sağlık şartları istenecektir. İstenilen sağlık şartlarını sağlamayanların işe başlama işlemi yapılmayarak yerine yedek aday çağırılacaktır.

12212/1-1