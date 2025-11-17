Şırnak Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLANI -2025/2

Üniversitemizin Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' ın Ek 2. maddenin (b) fıkrasına uyarınca ilgili kadronun karşısında belirtilen asgari KPSS puanına sahip adaylar arasından, en yüksek puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli (4/B) Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Teknisyen alımı yapılacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Genel Şartlar:

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.

657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b.Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d.Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Özel Şartlar:

a. Eşdeğerlik/Denklik belgesine sahip olmak şartıyla mezun olduğu programa eşdeğer bir programdan mezun olmak.

b.Herhangi bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde) kayıtlı öğrenci olmamak.

c. 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak.

d.Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuran Adaylar için; Başvuru süresi içinde sağlık kurumlarından alınmış boy uzunluğu ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (170 cm'den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 10'dan az olmamak, (örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85 den fazla, 70-10=60'tan az olmaması gerekmektedir.)

e. İlan Şartlarında belirtilen belge ve/veya sertifikalara ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihinden önce sahip olmak, bu nedenle üzerinde tarih belgesi yer almayan düzenleme/tanzim tarihi/eğitim tarihi belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

f. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

g.KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

h.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

ı. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmalıdır.

i. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup kendileri ile sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir ve hiçbir hak iddia edemeyecektir.

j. 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans mezunları için KPSS (B) grubu 2024 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için KPSS (B) grubu 2024 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu 2024 KPSS P94 puanına sahip olmak.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1.Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

2. İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

3.İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl, ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

4.Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

5. Asıl veya yedek adayın atama sırası geldiğinde atanma hakkından feragat etmesi durumunda 'Feragat Dilekçesi' vermesi zorunludur.

6.Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

7.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8. Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

9.Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

10. Atamaya hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlar arası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

11. Üniversitemiz ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "Şırnak Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı (http://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) Platformu üzerinden 17.11.2025-01.12.2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2- Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Bilgi için: 04862164008 - 1077 - 1078

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.)

2- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler,http://www.sirnak.edu.tr ve http://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adreslerinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

2.Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz http://www.sirnak.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden ulaşabilecektir. Adaylara ait tüm süreçler (başvuru sonuçları, yerleşme işlemleri, işe başlama işlemleri, yedek adaylara ait işlemler vb.) Üniversitemiz http://www.sirnak.edu.tr adresinden ilan edilecek olup tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3.KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.