Balıkesir Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde (Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Hastane, Merkez Müdürlükleri vb.) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 25 ADET sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

2- 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön Lisans mezunları için KPSS/P93, Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puan türlerinde en az 60 puana sahip olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

7- Adayların herhangi bir Yükseköğretim kurumunda örgün eğitime devam ediyor (Öğrenci) olmaması.

8- Adaylar Üniversitemizin Balıkesir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde (Merkez Çağış Yerleşkesi, Merkez Necatibey, Bigadiç, Sındırgı, Savaştepe, Dursunbey, Kepsut, İvrindi, Edremit, Altınoluk, Burhaniye, Ayvalık Yerleşkelerinde bulunan birimlerde) çalışma şartlarını kabul etmek.

ONLINE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.

2- 2024 yılı KPSS sonuç belgesi e-Devlet Kapısı üzerinde otomatik olarak kaydedilecektir.

3- İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme eklenmesi. (e-Devlet Kapısından otomatik çekilecektir. Bilgilerin gelmemesi halinde beyan edilebilecektir.)

4- Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi ve e-Devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve ünvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.

5- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

6- Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

* Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "Balıkesir Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe alım" hizmeti aracılığıyla veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 17.11.2025 (00.01) -01.12.2025(23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

* Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Adayların başvurularının kabul edilebilmesi için Kariyer Kapısı platformu üzerinden başvuru tarihleri arasında (17.11.2025 - 01.12.2025) yapacakları başvuru sonrasında, Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) "Başvurularım" sayfasında "Bilgiler" butonu üzerinden indirebilecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dökumanını en geç 04.12.2025 tarihi 17:00 mesai bitimine kadar Üniversitemize şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* Aday başvuru dokümanı ile kurumumuza şahsen müracaat etmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

* "Aday Başvuru Bilgileri" dökumanını şahsen teslim adayların Elektronik ortamda yaptığı başvurular incelendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

* İlan edilen pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde sözleşmeleri yapılarak göreve başlatılacaklardır.

* Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM :

0 266 612 14 00 Dahili : 101421-101422- 101455-101453

Mail Adresi : [email protected]

12232/1-1