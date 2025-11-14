Jandarma Dikimevi Müdürlüğü 1 İşçi Alacak

JANDARMA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIM İLANI (13-17 Kasım 2025)

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Dikimevi Müdürlüğü (Etimesgut/ANKARA) işyerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1 (Bir) sürekli işçi alımı yapılacaktır. (Pastal Damga ve Bağ)

1. GENEL ŞARTLAR:

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

2. ÖZEL ŞARTLAR:

a. Başvuru yaptığı meslek kolunda görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

b. Başvurusunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 39 yaşından gün almamış olmak,

c. Ekli listede belirtilen pozisyonların hizasında belirtilen şartlara haiz olmak,

ç. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü talebinde belirtilen ilkokul/İlköğretim/ Ortaöğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

d. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11/2/b maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,

g. Talepler Ulusal düzeyde karşılanacağından ilan tarihi itibarıyla ülke (Türkiye) içerisinde ikamet ediyor olmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

a. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 13-17 Kasım 2025 tarihleri arasında sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

b. İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ İLE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

a. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 10.00'da Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesindenwww.jandarma.gov.tr ayrıca duyurulacaktır.

b. 06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11'inci maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

c. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen öncelik hakkına sahip listede yer alan adaylar arasından da kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Ancak yeterli aday sayısına ulaşılamaması durumunda, talepte bulunan tüm adaylar belge kontrolüne çağrılacaktır.

ç. Noter kurasına ilişkin sonuç Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden www.jandarma.gov.trduyurulacaktır. Ayrıca asıl ve yedek adaylara SMS yolu ile de bilgilendirme yapılacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

d. İstekli adaylar noter kurasını izleyebilecektir.

5. MESLEKİ UYGULAMALI SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ:

a. Noter kurası sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralandığını belirtir sağlık raporu, terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile öncelik hakkına sahip olduğuna dair belgeleri 24 Kasım 2025 tarihinde (09-00-12.00 saatleri arasında) Bahçekapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Jandarma Dikimevi Müdürlüğü Karargah binası Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde kontrol edilecektir.

b. Adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesindenwww.jandarma.gov.trdetaylı bir şekilde ilan edilecek ve SMS yolu ile de bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

c. Belge kontrolüne asıl ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte tıpkıçekimlerini de getirecektir.

ç. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asıl olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak uygulamalı sınava kabul edilecektir.

d. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar sınav hakkını kaybedecek ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.

e. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

f. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinden www.jandarma.gov.trduyurulacaktır. Ayrıca SMS yolu ile de bilgilendirme yapılacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. MESLEKİ UYGULAMALI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ VE ATAMA İŞLEMLERİ:

a. Noter kurası sonucu belirlenen adaylardan, belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, Jandarma Dikimevi Müdürlüğü tarafından mesleki uygulamalı sınava alınacaktır.

b. Mesleki uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

c. Mesleki uygulama sınavının tarihi, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesindenwww.jandarma.gov.trilan edilerek ilgililere duyurulacaktır. Ayrıca SMS yolu ile de bilgilendirme yapılacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ç. Tüm adaylar, mesleki uygulama sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (Atmış) puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Ayrıca SMS yolu ile de bilgilendirme yapılacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

d. Mesleki sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde söz konusu sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

e. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 (Yedi) gün içinde adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Jandarma Dikimevi Müdürlüğüne yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde sonuçlandırılarak nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.

f. Atanmaya hak kazananlardan yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya belgeleri teslim ettiği halde göreve başlamayanların veya atama şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yahut deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

g. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

ğ. İşe başlatılan işçi için üç aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş Sözleşmesi Jandarma Dikimevi Müdürlüğü ve aday işçi tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

h. Mesleki uygulamalı sınavı sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesindenwww.jandarma.gov.trilan edilerek ilgililere duyurulacaktır. Ayrıca SMS yolu ile de bilgilendirme yapılacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Jandarma Dikimevi Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Güvercinlik-Etimesgut/Ankara 0 (312) 510 5807 - 0 (312) 510 5810-5813

RESMİ İNTERNET ADRESİ: Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr