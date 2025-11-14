Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 Devlet Memuru Alım İlanı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

DEVLET MEMURU ALIM İLANI

Başvurular, 17-26 Kasım 2025 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

DEVLET MEMURU ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2- Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda ilan edilen ünvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı KPSS'ye girmiş olmak.

3- Merkez teşkilatı; "İhale/Kontrat Uzmanı, Beden Eğitimi Öğretmeni, Su Ürünleri Öğretmeni, Arama Kurtarma Uzmanı, Ön Mali Kontrol Uzmanı, Grafiker," ünvanlarında yapılacak başvurularda 2024 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türünden; "Memur (Mal Sorumlusu) (Merkez teşkilatı), Memur (Taşra teşkilatı)" ünvanlarında yapılacak başvurularda 2024 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olmak.

4- Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (17 Kasım 2007 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

5- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak, çalışmış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97. maddesinde belirtilen süreleri doldurmuş olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

6- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

7- Bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen kadro ünvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

8- 2025 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda belirtilen diğer şartları taşımak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

12238/1-1