Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

- Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

- Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2024) (Bakınız: https://pdb.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/sube-mudurlukleri/akademik-personel-sube-mudurlugu/olcutler)'ne göre değerlendirilecektir.

- Profesör kadrosu daimi statüdedir.

- Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- Yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS, e-TEP ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ilana başvuru yapıldığı tarihte ÖSYM tarafından en son yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)

Başvuruda istenilen belgeler

- İlan başvuru evraklarına https://pdb.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/sube-mudurlukleri/akademik-personel-sube-mudurlugu/ilan-basvuru-evraklari web sayfasında bulunan İlan Başvuruları menüsünden ulaşılabilmektedir.

- İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası Profesörlük için 1 adet [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmektedir. İlanın herhangi bir aşamasında gerek duyulduğu takdirde ek [Flash Bellek] istenebilir.

- Ayrıca ilan başvuru formu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) fiziksel olarak da teslim edilmelidir.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ''İlanın'' her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

- Yükseköğretim kurumlarının doçent kadrosundakiler doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

* 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Başvuru Yeri ve Tarihi

- Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilana çıkılan birime şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

- Süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

- Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adaylarda:

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak koşulu aranır.

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:

1.Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)

2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.Özgeçmiş

4.Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti (aslı gibidir onaylı) veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

5.Lisans Transkripti (Onaylı Örneği veya e-Devlet çıktısı) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK'ün yayınlamış olduğu 4'lük ve 5'lik sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır)

6.Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)

7.Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

- Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

8.2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9.YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS, e-TEP ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ilana başvuru yapıldığı tarihte ÖSYM tarafından en son yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)

10.Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroda tecrübe aranıyor ise; halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumundan ayrılanlar için e-Devletten alınacak Hitap Hizmet Dökümü (Sosyal Güvenlik Kurumu), özel sektörde çalışıyor veya çalışmış ise e-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü (SGK Hizmet dökümünde meslek kodu boş olan süreler için çalışılan şirketten alınan onaylı yazı)

11.İlan niteliğinde istenen sertifikasyon ve diğer belgelerin aslı veya onaylı, doğrulama kodu ve karekodu bulunması gerekmektedir. Doğruluğu ispatlanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

NOT: 1- İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan ve aynı ilanda birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- İlan edilen kadrolara başvurular aşağıdaki tabloda yer alan "BAŞVURU YERİ" başlıklı sütunda yazılı olan birimlere yapılacaktır.

4- İdare gerekli gördüğü takdirde ''İlanın'' her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.