Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize. 2547 Sayılı Kanun, "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" (httı>s ndb adivaman eciıı tr'fıles pdb adivaman edu tr son° o20kriter1er pdf) hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır Adayların, 657 Sayılı Kanun'un 48 maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır).

BAŞVURU SÜRECİ: Başvuru şanları için "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yonergesi'nin hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gun içerisinde yapılmalıdır Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı na. diğer adayların ilgili birimlere. Şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1-Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve

bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde dosyalarını (pdf formatında) içeren 7 adet taşınabilir bellek; ayrıca I adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir

2- Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde dosyalarını (pdf formatında) içeren 5 adet taşınabilir bellek; ayrıca I adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir

3- Doktor öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https , pdb adiyaman cdu.fr/fer/dokuman1ar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kaplayan dosyalarını (pdf formatında) içeren 5 adet taşınabilir bellek; ayrıca I adet hasılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir Doktor öğretim üyesi kadrolarına doçentler baş vura mazi a r

4- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir