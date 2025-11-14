Ticaret Bakanlığı 95 Personel Alacak

Ticaret Bakanlığından:

PERSONEL ALIM İLANI

I, GENEL BİLGİLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Gene! Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Döner Sermaye leş kil ati arında istihdam edilmek üzere Ek-1 listede nitelikleri belirtilen 65 sözleşmeli ve Ek-2 listede nitelikleri belirtilen 30 kadrolu personel alımı yapılacaktır.

II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1,4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartlan taşımak,

b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta İken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,

d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,

e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması veya Arşiv Araştırması olumlu

sonuçlanmak,

f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-I ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE VERİ:

I, Adaylar, 24/11/2025-05/12/2025 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakarılığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr" üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

2. Posta yolu veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuruda bulunabilecektir.

4. Adayların, Ek-I ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan bölümlere denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini PDF veya JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

6. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ:

1- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI:

a) Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru:

I Genel ve özel şartlan taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü esas alınarak Ek-I listede belirtilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu Öğlenim dalma ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yönlerinden puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

3. Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

4. Başan puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir.

5. Başarı puanı üstünlüğü esas alınmak suretiyle asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenebilir.

6. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, ası! ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar bakımından kazanılmış hak teşkil etmez.

7. Sözlü sınav sonucunda başan puanlarının aynı olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilir.

8. Sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri, pozisyonların tahsis edildiği iller arasından, elektronik kura çekilmesi yöntemi ile belirlenecektir.

b) Mühendis, Büro Personeli, Gemi Adamı. Şoför:

1. Genel ve özel şartlan taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Ek-1 listede belirtilen her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir.

2. KPSS puan üstünlüğü esas alınmak suretiyle tercih sıralamasından bağımsız olarak asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.

3. Adaylar, başvurdukları pozisyonlarla ilgili Ek-1 listede belirlilen illeri, istek sıralarına göre tercih edebilecektir.

4. Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi son tercih iline kadar bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna asıl olarak yerleşememiş olacaktır.

5. Yerleştirme işlemine esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilir.

2- KADROLU PERSONEL ALIMI:

Memur, Mühendis, Kimyager:

I. Genel ve özel şartlan taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Ek-2 listede belirtilen her kadro için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday belirlenecektir.

2. KPSS puan üstünlüğü esas alınmak suretiyle asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.

3. Yerleştirme işlemine esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilir.

V. DİĞER HUSUSLAR

1. Kadrolu unvanlara başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97'nci maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yer alan hükümlere aykırı durumu olduğu tespit edilenler, atamaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

2. Sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adaylardan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek-1 'inci maddesindeki hükümlere aykırı durumu olduğu tespit edilenler, atanmaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

3. KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirmede tek başına hak teşkil etmeyecek olup ilgili kadro ve pozisyonlar için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Sözlü sınav ve yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki alım ilan tarihine kadar, belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan ve göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından sırasıyla atama yapılabilir.

5. Sözleşmeli ve kadrolu unvanlara başvuracak adaylardan, 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programımı! Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin 'Sınavlar' başlıklı 7/1 'inci maddesinde yer alan "1/1/2025 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, işe haşlama tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamazlar. Kamu teşebbüslerinde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, sadece mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı gihi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri Unvanlı kadro ve pozisyonlara (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis Unvanlı bir kadro veya pozisyona atanması) atanabilir. " hükmüne aykırı durumu olduğu tespit edilenler, atanmaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

6. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin atanmaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlarına da bildirilecektir.

7. Adaylar alım sürecine ilişkin tüm bilgileri. Bakanlığımız internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https .//kariyerkap isi, gov. tr) üzerinden görüntüleyebilecek tir.

XT. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi No:63/1 06530

Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00