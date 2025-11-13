Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Diğer Şartlar

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna ek olarak; onaylı veya e- Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdanı/ T.C. kimlik kartı fotokopisini , adli sicil kaydını, askerlik şubesinden alınmış terhis belgesini, Öğretim Üyesi Başvuru Formunu, Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesini (e-Devletten alınan "Hitap Hizmet Dökümü"), özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş) ve ilgili temel alan puanlama tablosunu kapsayan bir adet basılı dosya ve bu basılı dosyadaki belgeler ile yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren 7 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna ek olarak; onaylı veya e- Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora/ tıpta uzmanlık ve doçentlik belgelerini, özgeçmişini, askerlik şubesinden alınmış terhis belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş), ilgili temel alan puanlama tablosunu, nüfus cüzdanı/ T.C. kimlik kartı fotokopisini, adli sicil kaydını, Öğretim Üyesi Başvuru Formunu, Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesini (e-Devletten alınan "Hitap Hizmet Dökümü"), yabancı dil sınavı başarı belgelerini kapsayan bir adet basılı dosya ve bu basılı dosyadaki belgeler ile bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren 5 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri formuna ek olarak; onaylı veya e- Devlet üzerinden alınan lisans , yüksek lisans, doktora/ tıpta uzmanlık ve Yabancı Dil belgesini, askerlik şubesinden alınmış terhis belgesini, özgeçmişini, nüfus cüzdanı/ T.C. kimlik kartı fotokopisini, adli sicil kaydını, Öğretim Üyesi Başvuru Formunu, Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgelerini (e-Devletten alınan "Hitap Hizmet Dökümü"), 2 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş), ilgili temel alan puanlama tablosunu kapsayan bir adet basılı dosya ve bu basılı dosyadaki belgeler ile bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren 5 adet Flash Bellek ile kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not :

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde" belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına https://personel.yalova.edu.tr/Icerik/Detay/ogretim-uyesi-alim-ilani adresinden ulaşabilirler.

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9- Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

10- Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF formatında olması gerekmektedir.

11- Üniversitemiz ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, ilana ilişkin değişiklik ve iptal duyuruları Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

12- Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

İrtibat için : 0226 815 5402- 5406

12156/1-1