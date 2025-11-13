Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere/programlara öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Adres : Ankara Bilim Üniversitesi - Maltepe Kampüsü (Maltepe Mahallesi

Şehit Gönenç Caddesi No: 5 Çankaya/Ankara)

Telefon : 0 312 397 01 50

Başvuru Tarihi : 13.11.2025

Son Başvuru Tarihi : 27.11.2025

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe.

2. Özgeçmiş.

3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).

4. Nüfus Cüzdanı Örneği.

5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6. SGK Hizmet Dökümü.

7. Adli Sicil Belgesi.

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

9. İkametgah

10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

11. Yayın listesi

12. Profesör ve Doçent kadrosu adayları için Doçentlik belgesi

13. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.

14. Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD ya da taşınabilir bellek. / Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD ya da taşınabilir bellek.

ÖZEL ŞARTLAR

. İdarenin uygun görmesi halinde ilanımız kısmen ya da tamamen, her aşamasında, üniversitemiz internet sitesinde duyurulmak suretiyle iptal edilebilir.

. Postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

. Öğretim dili İngilizce olan bölümler için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak ya da "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" 8. maddesini 7. fıkrası koşullarını sağlamak gereklidir.

. Yeni açılan bölümler için yapılacak atamalarda "Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" Madde 11 (1) 14. hükümleri uygulanabilir.

. Duyurular üniversitemiz internet sitesinden yapılacaktır (www.ankarabilim.edu.tr).