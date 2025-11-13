Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı/Bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını USB taşınabilir belleğe ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım halinde USB taşınabilir belleğe ekleyerek dilekçeyle birlikte ilan tarihinden itibaren Rektörlüğümüze on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım halinde USB taşınabilir belleğe ekleyerek dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının (ç) bendi uyarınca Üniversitemizin yabancı dille eğitim veren birimleri için yabancı dil şartı aranmaktadır.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

12190/1/1-1

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavından en az 85, diğer bölümlerde 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

2. Dilekçe (Başvurulan birim ve tüm iletişim bilgilerinin yer aldığı)

3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi

6. Resmi Transkript (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora ile ilgili)

7. Yabancı Dil Belgesi

8. Doktora Belgesi

9. ALES Belgesi

10. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

11. Adli Sicil Kaydı

12. Kurumlardan alınacak çalışma belgesi

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 13.11.2025

SON BAŞVURU TARİHİ : 27.11.2025

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 01.12.2025

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 03.12.2025

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 05.12.2025

Not: İnternet üzerinden ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılan başvurulardan kaynaklanan gecikmelerden adaylar sorumludur.

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL