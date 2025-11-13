Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 48 memur alacak

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARFF MEMURU ALIM İLANI

KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.

Görev Yeri: DHMİ (Taşra).

Atama Yapılacak Pozisyon Ünvanları ve Sayısı: ARFF Memuru: 48

KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSS P93 puan türünden en az 70 puan.

Geçerli KPSS: 1 Eylül 2024 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı (Ön lisans).

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 27.12.2023 tarih ve 32412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ARFF Memuru Pozisyonuna Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde giriş sınavları yapılacaktır.

Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Şartlar:

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSS P93 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak,

e) İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarından mezun olmak,

f) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkekler için en az 1.65 metre, kadınlar in en az 1.60 metre boyunda olmak,

g) Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. ğ) 30 yaşını doldurmuş olmamak ( 22.11.1995 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), h) C veya CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

ı) Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması ve benzeri psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak,

i) Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık, ileri derecede görme bozukluğu ve benzeri biyolojik rahatsızlığı bulunmamak,

j) (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde ARFF memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu almış olmak (Bu rapor, sınavlarda başarılı olan adaylardan evrak teslimi sırasında istenecektir.),

h) Kuruluşta son bir yıl içerisinde ARFF Memuru pozisyonunda görev yapmamış olmak.

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

Adayların seçme sınavı;

- Yazılı sınav

- Uygulamalı sınavdan oluşur.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSS P93 puanı en yüksekten başlamak üzere yazılı sınava çağrılacaktır. Başvurular 14.11.2025-21.11.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım https://kariyerkapisi.gov.tr/isealimüzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde (21.11.2025 günü saat 23.59'a kadar) yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek uygulamalı sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

SINAV KONULARI:

Yazılı sınav ve uygulamalı sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır.

Yazılı sınav:

. Alan Konuları (%70)

o İtfaiyeciliğe Giriş

o İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi

o Yanma ve Yangın Bilgisi

o Yangına Müdahale Teknikleri o Arama ve Kurtarma Teknikleri o Kimyasallar ve Tehlikeli Maddeler

. Diğer Konular (%30)

o Temel İlkyardım Bilgisi

o İş Sağlığı ve Güvenliği

o 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

o 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Uygulamalı Sınav:

. Birinci Aşama - Adayın Bedensel / Psikolojik Değerlendirilmesi o Boy Kilo ve Vücut Kitle İndeksi Değerlendirmesi

o Kapalı Alan (Klostrofobi) Değerlendirmesi

o Yükseklik Korkusu (Akrofobi) Değerlendirmesi

o Kan Korkusu (Hematofobi) Değerlendirmesi

. İkinci Aşama - Fiziksel Dayanıklılık Uygulaması

o Şınav

o Mekik

o Barfiks

. Üçüncü Aşama - Parkur Uygulaması

o Birinci Etap - Koşu Parkuru

o İkinci Etap - Ağırlık Taşıma

o Üçüncü Etap - Tünel Geçişi

o Dördüncü Etap - Hortum Taşıma (Denge Tahtası Üzerinde)

o Beşinci Etap - Hedefe Su İşleme

o Altıncı Etap - Balyozla Lastik Sürükleme

o Yedinci Etap - Yaralı Taşıma

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sınav komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday uygulamalı sınava çağrılır.

Uygulamalı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

Adaylar KPSS, yazılı sınav ile uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanına göre sıralanır. Bu aritmetik ortalamalara göre başarı sırası oluşturulur.

Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları da eşit ise yazılı sınav puanı daha yüksek olan, yazılı sınav puanları da eşit ise uygulamalı sınav puanı yüksek olan, uygulamalı sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl, bu sayının yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir.

Başarı listesi Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilerek adaylardan atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenecektir.

Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, sınavda başarılı oldukları halde atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılarak atamaları iptal edilenler ve atama işleminden önce feragat edenler ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş pozisyon sayısınca adayın çağrılması sağlanacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Yedek

listede yer almak, adaylara daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular 14.11.2025 tarihinde başlayacak ve 21.11.2025 günü saat 23.59'da sona erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 14.11.2025-21.11.2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Platformuhttps://kariyerkapisi.gov.tr/isealimüzerinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.

SINAV BAŞVURUSUNDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER:

ARFF Memuru giriş sınavına başvuran adaylara ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması" işleme şartı doğrultusunda; adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl süre ile görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/yapmış olanların ilgili yıllara ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Sınavlar başlıklı 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan ".sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri ünvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz." hükme istinaden adayların, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere bulunduğu pozisyondan son başvuru tarihi itibarıyla üç (3) yıllık hizmet süresini tamamlamadıkça başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in ek madde 2 hükmü gereğince merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar. Başvuruda bulunması halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından

"Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Kuruluşu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

[email protected]

(312) 204 2613-2694-2852

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ARFF MEMURU DAĞILIMI: