Ana sayfaAskeri İlanlar

TSK 2025 Yılı Bando Sınıfı Subay-Astsubay Temin Edecek

TSK 2025 Yılı Bando Sınıfı Subay-Astsubay Temin Edecek. Son başvuru tarihi 23 Kasım 2025

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 12 Kasım 2025 00:52, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 00:37
Yazdır
TSK 2025 Yılı Bando Sınıfı Subay-Astsubay Temin Edecek

TSK 2025 Bando Sınıfı Subay ve Astsubay Alımı Başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2025 yılı için Bando Sınıfı muvazzaf subay ve astsubay adaylarını alacağını duyurdu. En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olan adaylar, 11-23 Kasım 2025 tarihleri arasında başvurularını personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ilgili bando bölümlerinden mezun adaylara açık. Adayların yaş, sağlık, fiziksel yeterlilik ve güvenlik kriterlerini sağlaması gerekiyor. Daha önce TSK ile ilişiği kesilen kişiler ise başvuru yapamayacak.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Adaylar önce çevrim içi ön başvuru yapacak. Ardından şu aşamalardan geçecekler:

    Belge kontrolü,

    Müzik yetenek sınavı,

    Fiziki yeterlilik testi,

    Mülakat,

    Sağlık muayenesi ve güvenlik soruşturması.

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayanlar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bando birliklerinde göreve başlayabilecek.

Kariyer ve Görev Alanı

TSK Bando sınıfında görev alacak subay ve astsubaylar, askeri törenlerde, devlet etkinliklerinde ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek. Görev süresince hem müzik hem de askeri disiplin alanında gelişim fırsatı sunulacak.

Başvuru İçin Son Gün: 23 Kasım

Başvurular yalnızca çevrim içi sistem üzerinden kabul edilecek. Adayların belgelerini eksiksiz yüklemeleri ve ilan metninde belirtilen şartları dikkatle okumaları gerekiyor.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

TSK 2025 Yılı Bando Sınıfı Subay-Astsubay Temin Edecek

TSK 2025 Yılı Bando Sınıfı Subay-Astsubay Temin Edecek
Turhal Belediyesi 1 sözleşmeli personel alacak

Turhal Belediyesi 1 sözleşmeli personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ODTÜ 22 sözleşmeli personel alacak

ODTÜ 22 sözleşmeli personel alacak