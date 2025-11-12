TSK 2025 Yılı Bando Sınıfı Subay-Astsubay Temin Edecek

TSK 2025 Bando Sınıfı Subay ve Astsubay Alımı Başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2025 yılı için Bando Sınıfı muvazzaf subay ve astsubay adaylarını alacağını duyurdu. En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olan adaylar, 11-23 Kasım 2025 tarihleri arasında başvurularını personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ilgili bando bölümlerinden mezun adaylara açık. Adayların yaş, sağlık, fiziksel yeterlilik ve güvenlik kriterlerini sağlaması gerekiyor. Daha önce TSK ile ilişiği kesilen kişiler ise başvuru yapamayacak.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Adaylar önce çevrim içi ön başvuru yapacak. Ardından şu aşamalardan geçecekler:

Belge kontrolü, Müzik yetenek sınavı, Fiziki yeterlilik testi, Mülakat, Sağlık muayenesi ve güvenlik soruşturması.

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayanlar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bando birliklerinde göreve başlayabilecek.

Kariyer ve Görev Alanı

TSK Bando sınıfında görev alacak subay ve astsubaylar, askeri törenlerde, devlet etkinliklerinde ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek. Görev süresince hem müzik hem de askeri disiplin alanında gelişim fırsatı sunulacak.

Başvuru İçin Son Gün: 23 Kasım

Başvurular yalnızca çevrim içi sistem üzerinden kabul edilecek. Adayların belgelerini eksiksiz yüklemeleri ve ilan metninde belirtilen şartları dikkatle okumaları gerekiyor.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ