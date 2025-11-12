ODTÜ 22 sözleşmeli personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca, 2024 KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla istihdam edilecek her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 2 (iki) katına kadar aday arasından sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile toplam (22) sözleşmeli personel alınacaktır.

I- GENEL ŞARTLAR (Tüm Ünvanlar İçin):

Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır.

1- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

2- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda başvuracaklar için askerliğini yapmış olmak.

3- Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

5- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece ve vardiyalı çalışma dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı ve benzeri sağlık engeli bulunmamak. (İlgili hususlarda beyan, başvuru esnasında e-Devlet kapısından alınacaktır.)

6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, "Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (İlgili hususlarda beyan, başvuru esnasında e-Devlet kapısından alınacaktır.)

1- Yiyecek-İçecek hizmetleri alanı/Aşçılık dalında lise veya dengi okul mezunu olmak ya da düz lise mezunu olup, Halk Eğitim Müdürlükleri ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurslarda verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

2- Aşçıbaşı, Aşçıbaşı Yardımcısı, Aşçı (Özel Hizmet), Diğer Aşçılar, Sıcak Mutfak Aşçısı, Soğuk Mutfak Aşçısı, Tabldot Aşçısı, Soğuk Mezeci, Aşçı, Alakart Aşçısı, Aşçı Yardımcısı meslek alanlarından birinde en az (2) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK dökümünde yer alan İŞKUR meslek kodları üzerinden değerlendirilecektir.

3- Tecrübeye dair ibraz edilen meslek kodları, aşçı olarak hizmet verildiğine dair gereken detayı tanımlamıyorsa, aşçılık alanında hizmet yürütüldüğüne dair görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge de ibraz edilecektir.

4- Yemek üretim alanında mesleği ifasına engel olacak bulaşıcı veya herhangi başka bir hastalığın bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Sağlık kurulu raporu-heyet raporu; karar bölümünde "Sağlık yönünden Aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur." ibaresi bulunmalıdır.) İlgili belge, sözlü sınav sonucu göreve başlamaya hak kazananlar tarafından ibraz edilecektir.

5- Yükseköğretim Kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak.

III-BAŞVURU EVRAKLARI

Kimlik bilgileri, Öğrenim belgesi, Fotoğraf, İletişim Bilgileri, 2024 yılı KPSS (B) grubu sonuç belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, Adli Sicil Kaydı, İkametgah Belgesi bilgilerinin tamamı e-Devlet kapısından otomatik çekilecektir. Aşağıdaki maddelerin ise sisteme yüklenmesi zorunludur.

1- Tüm pozisyonlar için; e-Devlet kapısı üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi" belgesi.

2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.)

3- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlardan askerliğini yapmış olmak şartı arandığı için; terhis belgesi.

4- Şoför pozisyonuna başvuranlar için; eski tip ehliyetlerde E sınıfı sürücü belgesine karşılık gelmek üzere, B-C1-C-D1-D sınıflarının tamamını kapsayan yeni tip ehliyet (sürücü belgesi).

5- Temizlik Personeli pozisyonunda tecrübe istendiği için; "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi'ndeki İŞKUR meslek kodları üzerinden değerlendirme yapılacak olup; beyan edilen hizmet dökümünde yer alan İŞKUR Meslek kodları içerisinde; Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler), Beden İşçisi (Genel), vb. olup bu meslek kodunda temizlik hizmeti icra edilmiş ise, bu süreye ait temizlik hizmeti icra edildiğine dair görev yerinden temin edilecek belge ibrazı ayrıca sisteme yüklenecektir.

6- Temizlik Personeli pozisyonuna başvuranlar;

"Haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece ve vardiyalı çalışma dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı ve benzeri sağlık engeli bulunmamak, ayrıca solunum sistemi ile cilt rahatsızlıkları ve ortopedik rahatsızlıkları veya engeli bulunmamak" hususlarını içeren beyan formunu;

Diğer pozisyonlar ise,

"Haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece ve vardiyalı çalışma dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı ve benzeri sağlık engeli bulunmamak." hususuna dair beyan formunu "http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak bağlantıdan indirerek eksiksiz dolduracak ve belge, başvuru yapılan pozisyonun EK DOSYA kısmına yüklenecektir.

7- Aşçı pozisyonuna başvuranlar için; öğrenim durumuna göre sertifika gerekliliğinde, ilgili MEB onaylı Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesi.

8- Aşçı pozisyonunda tecrübe istendiği için; "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi'ndeki İŞKUR meslek kodları üzerinden değerlendirme yapılacak olup; beyan edilen hizmet dökümünde yer alan İŞKUR Meslek kodları, aşçılık alanında tecrübeye dair gereken detayı tanımlamıyorsa, aşçılık alanında hizmet yürütüldüğüne dair görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ibraz edilecektir.

9-Tüm pozisyonlar; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, "Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir." şartının sağlandığına dair beyan formu http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak bağlantıdan indirilerek eksiksiz doldurulacak ve belge, başvuru yapılan pozisyonun EK DOSYA kısmına yüklenecektir.

*İstenen sertifika ve diğer belgelerin ilanın son başvuru tarihinden önce alınmış olması gerekmekte olup, tarih bulunmayan sertifika ve belge geçersiz kabul edilecektir.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir ünvana başvuru yapabilecektir.

2- Başvuruda bulunacak adaylar, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını e-Devlet platformu üzerinden 12.11.2025-26.11.2025 tarihleri arası e-Devlet Kapısı ''Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım'' veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden gerçekleştirecektir.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1- Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgelerde eksik bulunduğu tespit edilen ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

2- e-Devlet platformu üzerinden ''Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım'' veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim bağlantısı ile alınacak başvurular dışında başvuru (posta/kargo, mail, elden) kabul edilmeyecektir.

3- Yerleştirme işlemi, 2024 KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla istihdam edilecek her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 2 (iki) katına kadar aday arasından sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacaktır.

4- Başvurular incelendikten sonra, her bir unvan için kontenjan sayısının 2 (iki) katına kadar belirlenen adayların listesi http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan bitim tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde ilan edilecek ve sözlü sınav sürecine ilişkin takvim de eş zamanlı yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar bu bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

5- Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek ek belgeler ve bu belgelerin teslim süresi http://pdb.metu.edu.tr bağlantısı üzerinden yayımlanacaktır.

6- Asıl adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

7- Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

8- İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış dahi olsa derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

9- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak, bu adayların KPSS'den taban puanın üstünde başarı sağlanması, asıl/yedek sıralamasına girmek üzere kişiye hak kazandırmayacaktır.

10- Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Personel Daire Başkanlığı İletişim

Tel: 0312 210 3436--0312-210 3437--0312-210 3449--0312 210 3460

İlanen duyurulur.

12176/1-1