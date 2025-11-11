ÖSYM, 10 Uzman Yardımcısı Alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7'nci ve 8'inci dereceli kadroya atanmak üzere giriş sınavı ile aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan, toplam 10 (on) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 28.12.2025 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 65 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır),

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

4) 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular),

5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

6) Bu kadrolara başvuran adaylar, Başkanlığımızın kurumsal mevzuatı (Sınav süreçlerinde, kendi çalışma alanlarını ilgilendiren sınavlara, göreve başladığı tarih esas alınmak kaydıyla 3 yıl, diğer disiplinlerde ise ilgili sınavlara 1 yıl boyunca katılamama, çalışma alanı ile ilgili dönemsel olarak "Kapalı alanda" görev yapma) çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE GEREKLİ BELGELER

2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, başvurularını https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden, 11.11.2025 - 25.11.2025 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya şahsen müracaat kabul edilmeyecektir.

YAZILI SINAV

Sınava girecek adaylara, yukarıdaki tabloda verilen öğrenim alanları ile ilgili konulardan, %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sonuçlar adaylara, sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde,https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim ve https://www.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınav, meslek ve/veya yabancı dil bölümlerinin her biri için 50 puandan az olmamak üzere ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden bu iki sınavın aritmetik ortalamasına göre değerlendirilir, en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve imzalanır. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden duyurulacaktır.

Adaylar sözlü sınav öncesi, e-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet ve Başkanlığımız tarafından matbu olarak hazırlanan ve aday tarafından doldurulmuş özgeçmiş belgelerini, elektronik ortamda Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sözlü sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre yapılır.

Adayların sözlü sınavı,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerin her biri için onar puan üzerinden yapılacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yapılacak değerlendirmede 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sözlü giriş sınavı sonuçları neticesinde puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilir (Tekli sayılarda ilan edilen kadroların yedekleri, yuvarlanarak bir üst rakama tamamlanır).

Sınavın nihai sonuçları https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

Sınav başvuru ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan veya sahte belge vererek ya da belgelerde her türlü tahrifat yapmak suretiyle kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

12065/1-1