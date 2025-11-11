Uşak Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (güncel haline https://www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilir) hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

MUAFİYET

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

- Başvuru Formu (Personel Adayı Formları https://personel.usak.edu.tr/menu/43112 ) adresinden temin edilebilip eksiksiz doldurulmalıdır.)

- Özgeçmiş (Yükseköğretim Kurumlarında çalışanlar YÖKSİS'ten alacaklardır)

- ALES sınav sonuç belgesi (Geçerliliği devam eden)

- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

- Onaylı Diplomalar veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu mezun belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik)

- Lisansüstü Öğrenci olma şartı aranan kadrolar için onaylı öğrenci belgesi (e-Devlet barkodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)

- Onaylı Lisans Transkripti (e- Devlet barkodlu belge geçerlidir.)

- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

- Erkek adaylar için; Askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi (e-Devlet kapısından alınan belge geçerlidir.)

- Onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet Kapısı HİTAP programından alınan hizmet belgesi. (Kamu kurumunda görev yapan/görev yapmış olan adaylar için)

- Tecrübe şartı bulunan kadrolar için; Yaptığı işi ve ünvanını gösterir onaylı çalışma belgesi ile e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Çıktısı geçerlidir.)

AÇIKLAMALAR

- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında yapılacak olup, Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir. Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrosuna atananlarda "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uygulanacaktır.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda kullanılacak ALES puan türleri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 23.08.2017 tarihli kararı https://personel.usak.edu.tr/menu/43112 adresi Personel Adayı Formları başlığı altında yer almaktadır.

- Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

- Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve öğrenim belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. İdare ilanda, ilan ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

- Postadaki gecikmelerden, yanlış birime başvurulardan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Personel Adayı Formları https://personel.usak.edu.tr/menu/43112 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 7 (yedi) adet salt okunur USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Personel Adayı Formları https://personel.usak.edu.tr/menu/43112 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 (beş) adet salt okunur USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Personel Adayı Formları https://personel.usak.edu.tr/menu/43112 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 (beş) adet salt okunur USB ile ilgili birimlere (Dekanlık/Müdürlük) şahsen başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve öğrenim belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

2) Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

3) Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

4) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5) 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

6) Doçent ve Profesör ünvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

8) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10) İdare ilanda, ilan ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

* Adayların salt okunur USB'ye bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayınlar dosyasının yanı sıra; Başvuru Formunu, Puanlama Tablosunu, Özgeçmişini ve Öğrenim Belgelerini onaylı bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir.

**Son başvuru tarihi 26.11.2025 tarihi mesai bitimine kadardır.