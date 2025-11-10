TCDD 29 işçi alacak

İLANLARIMIZ İŞKUR İNTERNET SİTESİNDE10.11.2025-14.11.2025 TARİHLERİ ARASINDA İLAN EDİLECEKTİR.

İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

a) Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evrakları 27/11/2025 tarihinde şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler aynı tarihte sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.

c) İşçi Makinistler 4857 sayılı İş Kanununa göre görev yapacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi)

3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirtir)

4) TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.)

5) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak İş Talep Bilgi Formu

6) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak Başvuru Formu

7) TREN MAKİNİSTİ EHLİYETİ

8) KPSS Sonuç Belgesi (20.09.2024 açıklama tarihli)

İŞÇİ MAKİNİST ADAYLARI İÇİN

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği "BECERİ" alanından, kalan 50 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü "MESLEKİ YETERLİLİK" alanından oluşur. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Bünyesinde İşçi Makinist alım başvurusu ve mülakatta MYK (Tren Makinisti Seviye 4) Sınav Puanı ölçüt alınacak olup puanların eşit olması halinde KPSS Puanı dikkate alınacaktır.

7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ 'ü oranında tazminat talep edilir.

İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir. (Son 1 yıl içinde Tren

Makinisti ve Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili hastanelerden alınmış Sağlık Kurul raporu (En az göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, ortopedi ve travmatoloji ve kardiyoloji branşlarına ilişkin esaslara göre muayene yapılmalı "Tren Makinisti olarak çalışır" veya "A/B grubunda çalışır" ibaresi olmalı)

İŞ-KURCA AÇILAN KURSA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

MEKATRONİK

MAKİNE

RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ

RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİĞİ