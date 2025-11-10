Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir).

2- Özgeçmiş.

3- Öğrenim Belgeleri ve Dil Belgesi.

4- Yayın Listesi.

5- Hizmet Belgesi.

6- Puanlama Şablonu. (Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-2, EK-3 ve Ek-4 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir.)

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

8- Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web sayfasından ulaşılabilmektedir.

2- Profesör kadrosuna başvuracaklar adaylar ilan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 6 takım dijital (Flash Bellek); Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 4 takım dijital (Flash Bellek) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4- Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilen ve doğrulama kodu bulunan belgeler kabul edilecek, e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

5- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6- Başvuru yapan adayların evrakları iade edilmeyecek, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

7- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilanımız kısmen ya da tamamen iptal edilebilir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür.

2- Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

3- Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu

değildir.