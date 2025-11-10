Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

. İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent ünvanını alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Profesör ve Doçent kadro başvuruları için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Formlar->Öğretim Üyeliği Dilekçe ve Atama Formları kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,

3) İki (2) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

5) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örnekleri veya e-devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgeleri,

6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar en son çalıştığı kurumdan) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, (Halihazırda Üniversitemiz kadrosunda görev yapmakta olan personelin hizmet belgesi teslim etmesine gerek yoktur.)

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı-> Formlar->Öğretim Üyeliği Dilekçe ve Atama Formları kısmında yer alan)

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Mevzuat->Yönergeler kısmında yer alan)

9) İlan metni,

10) Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzunda açıklanan bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosyanın ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzu çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Formlar->Öğretim Üyeliği Dilekçe ve Atama Formları kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

3) İki (2) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

5) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örnekleri veya e-devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgeleri,

6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar en son çalıştığı kurumdan) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, (Halihazırda Üniversitemiz kadrosunda görev yapmakta olan personelin hizmet belgesi teslim etmesine gerek yoktur.)

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı-> Formlar->Öğretim Üyeliği Dilekçe ve Atama Formları kısmında yer alan) (Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzunda açıklanan şekilde),

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Mevzuat->Yönergeler kısmında yer alan)

9) İlan metni,

10) Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzunda açıklanan bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosyanın ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzu çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Formlar->Öğretim Üyeliği Dilekçe ve Atama Formları kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

3) İki (2) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

5) Lisans - Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının, ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örnekleri veya e-devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgeleri,

6) Üniversitemiz kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar en son çalıştığı kurumdan) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi, (Halihazırda Üniversitemiz kadrosunda görev yapmakta olan personelin hizmet belgesi teslim etmesine gerek yoktur.)

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı-> Formlar->Öğretim Üyeliği Dilekçe ve Atama Formları kısmında yer alan)

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Mevzuat->Yönergeler kısmında yer alan)

9) İlan metni,

10) Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzunda açıklanan bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 2 (iki) takım fiziki dosyanın ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 5 (beş) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzu çerçevesinde başvuru yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.

GENEL NOTLAR:

. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

. Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.