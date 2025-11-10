İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

A- Profesör kadroları için

. Profesör kadroları daimi statüdür.

. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26'ncı maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

. Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri, doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda Ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (Ek-3), Öğretim Üyeliğine Başvuru Formu, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ; https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan Yönerge'nin 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu" ve "Öğretim Üyesi Akademik Faaliyet Puanlandırma Formunu'' da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15. gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer örneğini ve intihal raporunu fiziki olarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

B- Doçent kadroları için

. Doçent kadroları daimi statüdedir.

. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24'üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

. Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri, doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda Ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (Ek-3), Öğretim Üyeliğine Başvuru Formu, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ; https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

. Profesör unvanı alanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu" ve "Öğretim Üyesi Akademik Faaliyet Puanlandırma Formunu'' da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15.gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer örneğini ve intihal raporunu fiziki olarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

C- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için

. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23'üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

. Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri, doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda Ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (Ek-3), Öğretim Üyeliğine Başvuru Formu, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ; https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

. Doçent unvanı alanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu" ve ''Öğretim Üyesi Akademik Faaliyet Puanlandırma Formunu'' da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15.gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer örneğini ve intihal raporunu fiziki olarak ilgili Fakülteye teslim etmesi gerekmektedir.

. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

B- Öğretim Görevlisi kadrosu için

. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31'inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan (Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevliliği kadrosuna başvuru için alanında en az 85 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. 15. gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında: 03.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.

. Adaylar; Başvurulan ünvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe, Özgeçmiş, Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge, Lisans diploması ve transkript aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi, Mezuniyet belgelerinin ve transkript belgelerinin aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi, Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi, Öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora), İki adet fotoğraf (4,5x6 cm.

ebadında vesikalık fotoğraf), ALES sonuç belgesi (internet çıktısı), YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (internet çıktısı), Adli sicil kaydının olmadığına dair belge, Nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ; https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini fiziki olarak ilgili Fakülteye teslim etmesi gerekmektedir.

. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

. Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim ilanımız yayımlandıktan sonra

https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır.