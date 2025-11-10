Sağlık Bakanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

I- YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Bakanlığımız merkez teşkilatının Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 10 (on) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.

II. BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecektir.

III- SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sınav Tarihleri: 17-18 Aralık 2025 tarihleri arası

b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/Ankara

Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr)internet adresinden görüntüleyebilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

IV- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tabloda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

şartları aranır.

V- BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını 10 - 14 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://kariyerkapisi.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

VI- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Sözlü sınava katılacak adayların, https://kariyerkapisi.gov.tr adresinden ulaşarak elektronik ortamda doldurduğu Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formunu ıslak imzalı ve fotoğraflı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir (Başvuru sırasında sisteme son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte vesikalık fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir).

b) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

VII- SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

Yarışma sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.

Adayların başvurdukları alanda belirtilen KPSS puan türü/türlerinden yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında ( http://yhgm.saglik.gov.tr ) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://kariyerkapisi.gov.tr) görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VIII- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ

Yarışma sınavı tek aşamalı olup sözlü sınav şeklinde olacaktır.

IX- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

Sözlü sınavda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 41 inci maddesinde sıralanan aşağıdaki özellikler yönünden değerlendirilecektir:

a) Sınav konularına (Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları ile Bakanlığın görev alanına ilişkin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sağlık Bakanlığı başlıklı On Üçüncü Bölüm) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu) ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

X- SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Yarışma sınavına girenlerin nihai başarı sıralaması, adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asıl aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

Yarışma sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı sağlamaz.

XI- SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden (http://yhgm.saglik.gov.tr) ve Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

XII - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren sınav sonuçlarına 5 (beş) gün içinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar 5 (beş) gün içinde Yarışma Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

XIII- ATAMA İŞLEMLERİ

Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanların, http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde atamaya ilişkin yayımlanacak takvim dahilinde ve belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine (adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır) atamaya esas şartları taşıyanların Bakanlık tarafından sağlık uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacaktır.

Yarışma sınavında başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.

Adayların atamaları, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.

XIV- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No:3 Çankaya/ANKARA

İletişim : 0 (312) 585 17 42

0 (312) 585 17 78

0 (312) 585 18 91

0 (312) 585 18 93

0 (312) 585 18 94

Kamuoyuna ilanen duyurulur.