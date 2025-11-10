Sağlık Bakanlığı Sağlık 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI (2025/2)

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 11 (on bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 10/11/2020 tarihi ve sonrasında yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 10/12/2025 - 19/12/2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte" belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,

h) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. KIDEMLİ YAZILIM MİMARİ (TAM ZAMANLI, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

c) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

d) .Net Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Web servisler, Web API, SOAP, REST, WCF hakkında iyi derecede deneyim sahibi olmak,

f) Katmanlı mimari, Servis Tabanlı Mimari ve Microserviceler hakkında deneyim sahibi olmak,

g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

h) MSSQL veya PostgreSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

i) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

j) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

k) SOA ve Microservices konusunda deneyimli olmak,

l) Uygulama sunucuları yönetimi (IIS, Weblogic, Apache Tomcat vb.) konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

m) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Elastic Search ve KİBANA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) DevOps CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi ve Kubernetes, Docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, SAML, Single Sign On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) Agile yönetim metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

s) SPICE veya CMMI süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

t) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreçleri, teknik ve otomasyon araçlarının yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u) Takım çalışmasına yatkın çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,

v) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

w) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

x) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak ve yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak.

B.2. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (TAM ZAMANLI, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 9 (dokuz) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Microsoft .NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

c) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) ORM (Object Relational Mapping), Micro Service Mimarisi, Design Patterns konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

f) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

g) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hakim olmak,

h) Windows Communication Foundation (WCF), SOAP, REST Servisler, Extensible Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,

i) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

j) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

k) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak,

l) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

m) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,

n) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,

o) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak,

s) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

t) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Adaylar, başvurularını 10/11/2025 - 28/11/2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım (https://www.turkiye.gov.tr/saglik-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim) veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisine başvuru yapabilecektir.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli belgeler Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yüklenecektir. Adayların kimlik, mezuniyet, askerlik gibi bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

a) Fotoğraflı Özgeçmiş: https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41828/0/ozgecmisdoc.doc linki üzerinden indirilerek doldurulacak fotoğraflı özgeçmiş.

b) Varsa KPSS Sonuç Belgesi: 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS sınavı KPSSP3 puanını gösterir belge. (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır.)

c) Varsa YDS Sonuç Belgesi: 10/11/2020 tarihi ve sonrasında yapılan Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (e-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi de kabul edilecektir. Eşdeğerliği olan bir sınavın geçerlilik süresi, sınavın gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Dokümanı'nda belirlenen kararlara göre değerlendirilecektir. Eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının puanları, sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemiş ise belgede belirtilen sınav tarihinin 10/11/2020 tarihi ve sonrasında olması gerekmektedir.) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

d) Yükseköğretim Mezun Belgesi: İlanın "Genel Şartlar" alanında belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir belge. (Yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olan adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için "genel şartlar altında belirtilen bölümlere denk olduğunu gösterir" Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş denklik belgesini "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir. e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur.)

e) Mesleki Tecrübeyi Gösterir Belge: Genel şartlar (c) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge. (e-Devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.) (Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir. Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

f) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge veya belgeler: Genel şartlar (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),

g) Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan "akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu" istenilecektir.

h) Kariyer Kapısı Platformundan yapılacak başvuru sırasında, adayın başvurusuna yüklemesi talep edilen belgelerin ilgili belge başlığı altına yüklenmesi adayın sorumluluğundadır. Talep edilen belge veya belgelerin başka bir başlık altına yüklenmesi halinde adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi 04/12/2025 tarihinde Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir. Adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden giriş yaparak mülakat ile ilgili bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları yukarıdaki genel şartlar (d), (g) ve (h) bentleri ile pozisyonlara uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır.

d) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

e) Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir.

f) Aday, uygulama mülakatına ve sözlü mülakata aynı gün girecektir.

6. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü mülakattan alınan puanın %30'u ve uygulamalı mülakattan alınan puanın %70'i toplanarak değerlendirme puanı hesaplanacaktır. Değerlendirme puanı 70 (yetmiş) puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır. İlan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir.

d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 10/12/2025 - 19/12/2025 tarihleri arasında Üniversiteler Mah. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No:3 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Merkez Binasında yapılacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 11 (on bir) dir.

b) Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri ve sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

c) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine varsa ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.