Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş 39 Personel Alacak
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş 39 Personel Alacak. Son başvuru tarihi 14 Kasım 2025
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) Genel Müdürlüğünden:
Kuruluşumuzca belirsiz süreli (daimi) iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere;
. 4 (Dört) kişi Elektrik-Elektronik Mühendisi,
. 7 (Yedi) kişi Makine Mühendisi,
. 3 (Üç) kişi Enerji Sistemleri Mühendisi,
. 1 (Bir) kişi Mekatronik Mühendisi,
. 1 (Bir) kişi İnşaat Mühendisi,
. 2 (İki) kişi Bilgisayar Mühendisi,
. 1 (Bir) kişi Avukat,
. 1 (Bir) kişi İç Denetçi,
. 11 (Onbir) kişi Büro Memuru,
. 2 (İki) kişi Tekniker,
. 6 (Altı) kişi Teknisyen,
olmak üzere toplam 39 (Otuzdokuz) daimi işçi alımı yapılacaktır.
Personel alımı hakkındaki talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)' da Açık İş İlanlarında 10.11.2025 tarihinde ilan edilecek olup, 5 (Beş) gün süre ile ilanda kalacaktır.
İlan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresi içerisinde başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaklardır.