Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş 39 Personel Alacak

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) Genel Müdürlüğünden:

Kuruluşumuzca belirsiz süreli (daimi) iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere;

. 4 (Dört) kişi Elektrik-Elektronik Mühendisi,

. 7 (Yedi) kişi Makine Mühendisi,

. 3 (Üç) kişi Enerji Sistemleri Mühendisi,

. 1 (Bir) kişi Mekatronik Mühendisi,

. 1 (Bir) kişi İnşaat Mühendisi,

. 2 (İki) kişi Bilgisayar Mühendisi,

. 1 (Bir) kişi Avukat,

. 1 (Bir) kişi İç Denetçi,

. 11 (Onbir) kişi Büro Memuru,

. 2 (İki) kişi Tekniker,

. 6 (Altı) kişi Teknisyen,

olmak üzere toplam 39 (Otuzdokuz) daimi işçi alımı yapılacaktır.

Personel alımı hakkındaki talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)' da Açık İş İlanlarında 10.11.2025 tarihinde ilan edilecek olup, 5 (Beş) gün süre ile ilanda kalacaktır.

İlan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresi içerisinde başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaklardır.