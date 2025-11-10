İskenderun Teknik Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2025/1)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştın İmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak 14 (on dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan, başvuru vc atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmelere Üniversitemizin www.istc.cdu.tr ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adreslerinden ulaşılabilir.

3 - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1, Başvuracak adayların, yukarıda ilan edilen kadrolara ait bilgiler kısmında belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlan taşıyor olması gerekmektedir.

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e. 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaybıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2. İlan son başvuru tarihi olan 24.Tl .2025 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak, (Doğum tarihi 24.11.1991 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

3. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.

4. Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde e-Devlet Kapısı "İskenderun Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım" veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi İçerisinde Cumhurbaşkanı karart ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurıımtarın sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince, bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (Vardiyalı çalışma sistemi bulunan pozisyonlar için).

9. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.

4, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvurular, e-Devlet üzerinden "İskenderun Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealirn) internet adresi üzerinden yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2. Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

3. Adaylardan ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunlan için ise KPSS P94 puanına sahip olması gerekmektedir. KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvuru işlemleri 10.11.2025 -24.11.2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

5. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme.'düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf formatmda ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

6. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatmda "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasma en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı/silahsız ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarım arkalı ve önlü olarak başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatmda ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını başvuru esnasında ilgili alana girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda boy ve kilo şartma ilişkin beden kitle indeksini taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmekledir.

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

2. Başvurular incelendikten sonra nihai olarak atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri, evrak teslim tarihleri ile görevlerine başlayışları Üniversitemiz https://istc.cdu.tr/ wcb adresi ile Personel Daire Başkanlığının https://istc.cdu.tr/pdb wcb adresinde ilan edilecektir. Aynea adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

3. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle i lan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

5. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihten iti baren 3 (üç) iş günü içerisinde yazılı olarak İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 3 (üç) iş günü içerisinde karara bağlanarak sunucu adaya yazılı olarak bildirilecektir.

6. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

7. Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların; başvuru yapmadığı veya aranılan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine, ilan edilen yedek adaylardan puan sırasına göre çağrılacaktır.

8. Atanmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi feshedilecektir.

9. Bu ilan ve belirtilen tarihlerde yapılan duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

11. İlan sürecinin herhangi bir aşamasında iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atanmaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

6. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER ve İLETİŞİM

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://iste.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi için:

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Santral: 0326 310 1010 1011

Personel Daire Başkanlığı: 0326 310 1239 - 1240 - 1241 - 1243

İlanen duyurulur.

12076/1-1