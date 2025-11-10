Türk-Alman Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor

olmak.

b. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

c. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

e. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış,muaf veya tecil ettirmiş olmak).

f. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde sözleşmeli personelin çalıştırılmasına dair esaslar ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

g. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

h. Lisans mezunları için 2024 KPSS(B) grubu (P3), ortaöğretim mezunları için (Lise ve dengi okul) 2024 KPSS(B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır.

i. Kamu Görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

j. Özel Şartlar bölümünde yazan niteliklere ve belgelere sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI

* Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla pozisyon için başvuruda bulanan adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

* Başvurular, ilanda belirtilen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasıyla birlikte, 10.11.2025-24.11.2025 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Türk-Alman Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

* Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Başvurular, e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi alması gerekmektedir.

Adaylar, e-Devlet şifresi içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

2- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir. (Adayın diploma denklik belgesi e-Devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında "Diğer Belgeler" bölümüne pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.)

3- SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü meslek kodunu gösterir belgesi barkod bulunan belge kabul edilecektir. Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

4- Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi yüklenmesi gerekmektedir. (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen "yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.)

5- İlan edilen unvanlardan belgelendirilmesi istenen durumlarla ilgili gerekli resmi belgelerin (sertifika, deneyim belgesi, yabancı dil belgesi, Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (meslek kodunu gösterir) belgesi), "Diğer Belgeler" sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6- İlanda istenilen sertifika ve belgeler ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

7- Ortaöğretim mezunu adaylardan; "Eğitim bilgisi bulunmamaktadır" uyarısı alanlar (Ortaöğretim kurumlarından 2008 yılı ve öncesinde mezun olanlar), mezuniyet bilgilerini beyan usulüne göre (okul adı/ türü/ alan/ mezuniyet tarihi/ diplomat puanı) elle girecek ve mezuniyetini kanıtlayıcı belge yükleyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

* Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.

* Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

* Başvurular incelendikten sonra, 2024 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.tau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Kontenjan sayısının 10 (on) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

* Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.

* Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde istenilen belgeler ile Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* KPSS'den yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonuna yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Üniversitemiz gerekli gördüğü hallerde, ilanın her aşamasında değişiklik yapma veya iptal etme yetkisine sahiptir.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlanen duyurulur.

12008/1-1