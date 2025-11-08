Yükseköğretim Kalite Kurulu 4 uzman yardımcısı alacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığında görev yapmak üzere toplam 4 (dört) adet Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzman Yardımcısı (GİH) alınacaktır.

1) Sınava Katılma Koşulları

a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b- En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının tablo I' de belirtilen programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak (Adayların, tabloda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet (Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.),

c- Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2025) itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1990 ve sonrası doğanlar),

d- ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Tablo-I'de belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 puanı almış olmak ve yazılı sınava çağırılacak en yüksek puanlı aday içerisinde yer almak (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

2) Başvuru Tarihi Ve Şekli

Başvurular dijital ortamda 25/11/2025-08/12/2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 08/12/2025 tarihi saat 23:59:59'a kadar e-devlet üzerinde YÖKAK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısıhttps://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) İstenen Belgeler

a- Diploma veya geçici mezuniyet belgesini (Yabacı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi)

b- Yazılı özgeçmiş.

4) Yazılı Giriş Sınavı Ve Sınav Konuları

Yazılı sınav 21/12/2025 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar listesi ile sınavın yerine ilişkin ayrıntılı bilgiler 11/12/2025 tarihinde Başkanlığın resmi internet adresinden (www.yokak.gov.tr) yayımlanacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Giriş sınavının yazılı aşaması çoktan seçmeli (test usulü) olacak şekilde yapılacak ve sorular 5 (beş) şıklı olacaktır. Adaylara; genel kültür, genel yetenek, yabancı dil (İngilizce), kendi mesleki alanlarından ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığının görev alanını da içeren yükseköğretim mevzuatından olmak üzere toplam 50 soru sorulacaktır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak yetmiş ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sonuçlar www.yokak.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir.

5) Sözlü Giriş Sınavı

Sözlü sınav tarihi ve yeri www.yokak.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

Giriş sınav sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

6) Değerlendirme Ve Atama

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilanda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.

Nihai sınav sonucuna Başkanlığın resmi internet adresinden (www.yokak.gov.tr) ulaşılabilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınavı kazanan adayların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Adres: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312) 266 3822