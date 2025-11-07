Devlet Arşivleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından:

ARŞİV UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

A. Genel

Devlet Arşivleri Başkanlığı Ankara ve İstanbul birimlerinde istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Arşiv Uzman Yardımcısı alınacaktır:

B. Sınav Başvuru Şartları

(1) Arşiv Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmaları,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ve ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden ayrıca Tezli Yüksek Lisans/Doktora şartı bulunan kontenjanlar için belirtilen programlardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları,

c) Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç) 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerine karşılık gelen puan türlerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmaları,

d) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları),

e) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.

C. Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler

(1) Adaylar başvurularını 07 Kasım 2025 - 07 Aralık 2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Devlet Arşivleri Başkanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. Giriş sınavı ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler Başkanlığımızın www.devletarsivleri.gov.tr web adresi üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların,

a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini PDF formatında tarayarak müracaatları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),

b) KPSS sonuç belgesini,

c) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 cm ebadında vesikalık fotoğrafını,

ç) Askerlik durum beyanını (erkek adaylar için),

(2) Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Ç. Giriş Sınavına Çağrı

(1) Öğrenim dallarına göre ilanda kontenjan bilgisi belirtilen bölümlerin her biri için başvuruda bulunan adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) giriş sınavına çağrılacaktır.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları, sınavın tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın internet sitesinde (www.devletarsivleri.gov.tr) ilan edilecektir. Bu duyuru tebligat hükmünde olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Adaylar duyuru tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde dilekçe ile yazılı olarak itiraz edebilirler.

(3) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaktır. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.

D. Giriş Sınavı

(1) Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

(2) Sözlü sınavda adaylar;

a) Öğrenim bölümüne ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(3) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından, ikinci fıkranın (a) bendi için elli (50) puan, geriye kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Sözlü sınavda, Sınav Komisyonunun yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın sözlü sınav puanıdır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

E. Giriş Sınavının Değerlendirmesi ve Atama İşlemleri

(1) Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, giriş sınavı konularında 100 (yüz) puan üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Adayın merkezi sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı hesaplanmaktadır.

(2) Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanmaktadır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınmaktadır.)

(3) Asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmemektedir.

(4) Giriş sınavı sonuçları, www.devletarsivleri.gov.tr internet adresinden ilan edilecek, ayrıca adayların adreslerine yazılı olarak da tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylardan Başkanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.

(5) Asil listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanların veya çeşitli sebepler ile görevinden ayrılanların (ölüm, istifa veya nakil vb.) yerine başarı listesine göre yedek listeden aday çağrılabilir.

(6) Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay süreyle geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmemektedir.

(7) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Devlet Arşivleri Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(8) Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde, gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler giriş sınavına alınmaz, girmiş iseler sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemez ve gerçeğe aykırı belge veren veya beyanda bulunanlar hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.

F. Diğer Hususlar

1) Adayların sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

2) Bu ilanda belirtilmeyen diğer hususlarda 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Arşiv Uzmanlığı Yönetmeliği esas alınır.

İlanen duyurulur.

11823/1-1