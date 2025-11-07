Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

1. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirlilen genel şartlan taşımaları gerekmekledir.

2. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini ibraz

etmeleri gerekmektedir.

3. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30Tuk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4. Her aşamada (jüri aşamasına kadar) kadro ilanının iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

5. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://basvuru.gop.edu.tr/ adresinden online olarak e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir. (Son başvuru günü mesai bitiminde (saat 17.00) online başvuru sistemi kapatılacaktır.)

6. Tüm başvurular, elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

7. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8. Müracaat edecek adayların sadece bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadro ilanına başvuru yapan adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;

1. Başvurdukları anabilim daimi ve bacıca araştırma eserini belirten dilekçe (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir. Başvuru sistemi üzerinden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak ve ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.)

2. Beyanname (Doçentlik Unvanını aldıktan sonra, bu unvanı alırken sağladığı Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname) (Başvuru sistemi üzerinden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak ve ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.)

3. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanhk/sanatta yeterlik ve doçentlik belgeleri (Başvuru sistemi üzerinden eklenecektir) (Başvuru sistemi üzerinden mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya barkodlu e-devlet çıktısını pdf fbrmatında sisteme yükleyeceklerdir.)

4. Denklik Belgeleri (Yabancı ülkelerden alman diplomalar için geçerli olup YÖK/ÜAK tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı veya kurum/noter onaylı sureti yüklenecektir.)

5. Yabancı di! belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodlu veya barkodlu çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya kurum/noter onaylı sureti yüklenecektir.)

6. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama ilkeleri ' nd eki formata uygun) (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden dijital olarak doldurulacaktır.)

7. Başlıca araştırma eseri

8. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

9. Bilimsel çalışma ve yayınlar (Bilimsel çalışmalar ve yayınlara ait indeks bilgileri ve kanıtların tamamının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

10. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için HİTAP Hizmet Dökümü veya onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup e-devlet sistemi üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

11. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup askerliğim yapmış olanlar için terhis belgesi ile birlikte yüklenecektir.)

12. I.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı

13. Fotoğraf (1 adet vesikalık-son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

14. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden dijital olarak onaylanacaktır.)

15. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://basvuru.gop.cdu.tr adresinden dijital olarak onaylanacaktır.)

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;

1. Başvurdukları anabilin dalını belirten dilekçe (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir. Başvuru sistemi üzerinden indirilerek doldurulacak vc ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.)

2. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanhk/sanatta yeterlik ve doçentlik belgeleri (Başvuru sistemi üzerinden eklenecektir) (Başvuru sistemi üzerinden mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini okunabilecek şekilde pdf formalin da sisteme yükleyeceklerdir.)

3. Denklik Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için geçerli olup YÖK/ÜAK tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı veya kurum/noter onaylı sureti yüklenecektir.)

4. Yabancı dil belgesi (ÜSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodlu veya barkodlu çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya kurum/noter onaylı sureti yüklenecektir.)

5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama llkeleri'ndeki formata uygun) (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden dijital olarak doldurulacaktır.)

6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

7. Bilimsel çalışma ve yayınlar (Bilimsel çalışmalar ve yayınlara ait indeks bilgileri ve kanıtların tamamının sisteme yüklenmesi gerekmekledir.)

8. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için HİTAP Hizmet Dökümü veya onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup e-devlet sistemi üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

9. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi ile birlikte yüklenecektir.)

10. T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı

11. Fotoğraf (1 adet vesikalık- son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

12. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://basvuni.gop.edu.tr adresinden dijital olarak onaylanacaktır.)

13. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://basvum.gop.edu.tr adresinden dijital olarak onaylanacaktır.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;

1. Başvurdukları aııabiliın /lalını belirten dilekçe (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir. Başvuru sistemi üzerinden indirilerek doldurulacak ve ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.)

2. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik belgeleri (Başvuru sistemi üzerinden eklenecektir) (Başvuru sistemi üzerinden mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini okunabilecek şekilde pdf formatında sisteme yükleyeceklerdir.)

3. Denklik Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için geçerli olup YÖK/ÜAK tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı veya kurum/noter onaylı sureti yüklenecektir.)

4. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodlu veya barkodlu çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti yüklenecektir.)

5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama llkeleri'ndeki formata uygun) (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden dijital olarak doldurulacaktır.)

6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

7. Bilimsel çalışma ve yayınlar (Bilimsel çalışmalar ve yayınlara ait indeks bilgileri ve kanıtların tamamının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

8. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için HİTAP Hizmet Dökümü veya onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup e-devlet sistemi üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

9. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi ile birlikte yüklenecektir.)

10. Tıpta Uzmanlık/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi

11. T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı

12. Fotoğraf (1 adet vesikalık- son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

13. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden dijital olarak onaylanacaktır.)

14. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden dijital olarak onaylanacaktır.)

11836/1-1