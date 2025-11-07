İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Y ük s ckö grenin Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Y üksellilme ve Atanma Y önetmeliğinin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi "Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşullan" uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Forma tında) ve Eserler Listesi

- Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Adli sicil belgesi

- Hizmet belgesi

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da c-dcvlct üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi,

- Varsa Prof. Atama Yazıları

- Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- YÖKDLL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tartılından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge - İngilizce

Açıklama:

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent tçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza metnini vermeleri gerekmektedir, Aydınlatma Metnine https://hr.ihu.cdu.tr/tr/aydinlatma-mctni linki üzerinden ulaşılabilmektedir.)

- 18.05.2021 tarihli 31485 sayılı Resmi Gazete* de yayımlanan Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmeliğin madde 8'deki şartları taşıyor olması gerekmektedir.®

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampus adresimize "Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşchir / İstanbul" yapılacaktır. Ttim bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 07.11.2025

Son Başvuru Tarihi : 21.11.2025

11835/1-1