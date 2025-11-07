Türk Patent ve Marka Kurumu 2 sözleşmeli personel alacak

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ

SINAV İLANI

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BIDB) emrinde istihdam edilmek üzere, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca (2) sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

KIDEMLİ YAZILIM MİMARI (1 (BİR) KİŞİ,TAM ZAMANLI/ AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

1. Spring Framework (Spring MVC Spring Boot Spring Data) kullanarak proje geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3. Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak.

4. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Agile yönetim metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıpları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. DevOps CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi ve Kubernetes Docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Kafka RabbitMQ Redis sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. REST web servis, mikroservis mimarisi SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Keycloak aracı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. ArgoCD hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Uygulamaların log, trace ve metriklerinin incelenmesinde kullanılan araçlar (Prometheus, Grafana, Loki, Tempo, Jaeger vb.) ve bunların entegrasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak.

15. NGINX, IBM WAS, Tomcat, Open Liberty vb. web sunucularından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

KIDEMLİ UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 (BİR) KİŞİ,TAM ZAMANLI/ AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

1) JavaEE/JakartaEE veya Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) mimarisinde çalışan projelerde en az 5 (beş) yıl aktif olarak görev almış olmak.

2) J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3) Nesneye Dayalı Programlama (Object-Oriented Programming), Cephe Yönelimli Programlama (Aspect-Oriented Programming) ve Fonksiyonel Programlama (Functional Programming) konularına hakim olmak.

4) REST/SOAP mimarisindeki web servisler ve JSON/XML veri alışverişleri konularında tecrübeye sahip olmak.

5) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve tercihen uygulama tecrübesine sahip olmak.

6) Maven ve Gradle gibi proje yapılandırma araçlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak.

7) Oracle ve PostgreSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

8) İleri düzeyde SQL bilgisine ve tecrübesine sahip olmak.

9) JPA, Hibernate vb. ORM araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak.

10) NoSQL veri tabanları (MongoDB, Cassandra vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

11) UI ve UX standartları ile kullanıcı deneyimi tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak.

12) Güncel JavaScript Framework'lerinden (Vue.js, Angular, React vb.) en az birini iyi derecede bilmek.

13) CSS3, HTML5 ve JavaScript konularında ileri seviye bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

14) Bootstrap, Tailwind gibi CSS kütüphanelerini etkin bir şekilde kullanabilmek.

15) Responsive Design prensiplerini uygulama ve erişilebilir web sayfaları (W3C standartları) oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak.

16) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

17) Uygulama performansını artırmak için önbellek sistemlerini kullanma konusunda bilgi sahibi olmak.

18) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü (Secure SDLC) konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak.

19) Docker ile uygulamaları konteyner içinde geliştirme ve çalıştırma konusunda deneyimli olmak.

20) Kubernetes ve diğer konteyner orkestrasyon teknolojileri (Puppet, Ansible, SaltStack vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

21) Jenkins, GitLab CI/CD, Azure DevOps veya benzeri araçlarla sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli dağıtım (CD) süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

a) Adaylar, 07.11.2025 / 23.11.2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

(Şahsen, posta vb. şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

b) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranında başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN VE SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER:

a) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş: Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş pdf formatında hazırlanarak, e-Devlet üzerinde Türk Patent ve Marka Kurumu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir Bu alana özgeçmiş dışında başka evrak yüklenmeyecektir.

b) Mezuniyet Belgesi: Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yabancı Dil Puanına İlişkin Belge: Varsa, son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan İngilizce dilinde YDS/e-YDS puanı e-Devlet üzerinden ÖSYM'den otomatik olarak gelmektedir. Ancak İngilizce dilinde YDS/e-YDS denkliği YÖK tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavına ilişkin belgenin e-Devlet Başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokumanı pdf formatında mutlaka yüklenmesi gerekmektedir.

ç) Mesleki Tecrübe Süresini Gösteren Belgeler: Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

- Özel sektörde çalışılan süreler için barkodlu SGK hizmet dökümü,

- Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, (*Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayların Mülakat tarihi itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.)

* Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge veya kurumdan alınacak belge e-Devlet üzerinde Türk Patent ve Marka Kurumu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

d) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren ve hakim olunması istenen alanlar, belgelenmesi istenen konular ile birlikte deneyim sahibi olunması istenen alanlarda bu durumu gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Sadece ilgili kurum/kuruluşta çalıştığını gösteren, içeriğinde başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içermeyen belgeler geçersiz sayılacaktır. İlgili belge e-Devlet üzerinde Türk Patent ve Marka Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

e) En az 2 (iki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler: Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir. İlgili belge e-Devlet üzerinde Türk Patent ve Marka Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

f) Sertifikalar; Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. İlgili belge e-Devlet üzerinde Türk Patent ve Marka Kurumu -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Ancak "bilgi sahibi olmak" diye belirtilen özel şartlar için katılım sertifikaları/belgeleri de sisteme yüklenebilir. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlığımız görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

g) KPSS Belgesi: Mevcut ise, geçerliliği olan KPSS puanını gösterir belge. (Belge başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir.)

h) Sağlık Beyanı: Görevlerini sürekli yapmalarına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi veya engellerinin bulunmadığına dair yazılı beyan

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, DUYURULMASI VE İTİRAZ

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından KPSS P1-P2-P3 puanının (en yüksek olan) (%70)'i ile yabancı dil puanının (%30)'u toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak, ilan edilen pozisyon sayısının on katına kadar aday sınava çağrılacaktır.

(Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)

KPSS belgesi ibraz etmeyen adayların KPSS puanı (70), yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise dil puanı (0) olarak hesaplanacaktır.

Başvuru değerlendirme sonuçları, Kurum resmi internet sitesinde ve kariyer kapısı üzerinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru sonuçlarının duyurulmasından itibaren (5) iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar değerlendirilerek adaylara yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ

a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

c) Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgiler Kurum resmi internet adresinden ve kariyer kapısı üzerinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sözlü ve uygulamalı mülakat (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü mülakattan alınan puanın (%30)'u ve uygulamalı mülakattan alınan puanın (%70)'i toplanarak değerlendirme puanı hesaplanacaktır. Değerlendirme puanı (70) ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sınav sonucunda başarılı sayılan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenerek, Kurum resmi internet adresinden ve kariyer kapısı üzerinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru sonuçlarının duyurulmasından itibaren (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar değerlendirilerek adaylara yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. ÜCRET

Brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Kurum, bu tutarın altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, sınava girip başarılı olsalar dahi başarısız sayılacaktır.

Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşme feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

