Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 14 sözleşmeli personel alacak

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı ilan Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' ın Ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınavı yapılmaksızın 14 (on dört) sözleşmeli personel (avukat, tekniker, teknisyen, destek personeli) alınacaktır.

2- ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

3. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmalıdır.

6. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (36 yaşından gün almamış olmak)

7. Adayların ÖSYM tarafından 2024 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olması ve lisans mezunları için KPSS (B) grubu KPSS P3 puan, önlisans mezunları için KPSS (B) grubu KPSS P93 puan, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu KPSS P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olması gerekmektedir.

8. Adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle, Yükseköğretim kurumlarının örgün eğitime kayıtlı öğrencisi olmamak.

3- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Şartlarda istenilen belgelere ilanın son başvuru tarihinden önce sahip olmak. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan (düzenleme/tanzim tarihi/eğitim tarihi) belgeler kabul edilmeyecektir.

2. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır

3. Kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

4. Asil veya yedek adayın atama sırası geldiğinde atanma hakkından feragat etmesi durumunda 'Feragat Dilekçesi' vermesi zorunludur.

5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

6. İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

7. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

8. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

9. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

10. Adayların puanları eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir.

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

12. Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

13. Atamaya hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlararası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

14. Destek personeli olarak istihdam edilmeye hak kazanan adaylardan; görevini yapmasına engel olabilecek şekilde bulaşıcı hastalığı, solunum, cilt ve ortopedik rahatsızlıkları bulunmadığını içeren sağlık raporu istenecektir.

15. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

16. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) Platformu üzerinden 07-21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2- Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Bilgi için: Adan Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Santral: 0322 455 00 00 - Dahili 1250

5- BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR VE İSTENİLEN BELGELER

1- Adayların avukatlık ruhsatnamesi, sürücü belgesi, kalfalık/ustalık belgesinin vs. aslı olması halinde belgenin ön yüzü ve arka yüzü okunacak şekilde pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (e-Devlet Kapısı üzerinden alınabiliyor ise kare kodlu belgede kabul edilecektir.)

2- Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak sisteme eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilecek olup hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekmektedir.

3- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak temin edileceğinden bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

4- Mezuniyet bilgileri e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik gelmeyen adaylar diploma örneği veya mezuniyet belgelerini "Diğer Belgeleriniz" alanına pdf formatında mauel olarak yüklemleri gerekmektedir.

5- Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olan adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" başlığı altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili belgeyi mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6- Adayların, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

7- Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adayların başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol etmesi gerekmektedir.

6- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

2. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, 15 (on beş) iş günü içinde Üniversitemiz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyebilecektir.

4. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde yazılı olarak Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde karara bağlanarak sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir.

5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler sonuçların açıklanmasına müteakip ayrıca web sitemizde yayımlanacaktır.

6. Tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11920/1-1