Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 20 Kasım 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Kasım 2025 00:25, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 00:28
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyesi alınacaktır.

-Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Ana Bilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserlerini" belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD'yi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 20.11.2025 Perşembe günü saat 17:00'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

-Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber; Doğuş Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi ekinde yer alan puanlama tablosu ile ilgili Başvuru Dilekçelerini doldurarak başvuru sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 20.11.2025 Perşembe günü saat 17:00'ye kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü: Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

