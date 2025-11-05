BOTAŞ 223 İşçi Alacak

Nihai listeye girerek isimleri Teşekkülümüze bildirilen adaylardan yapılacak olan mülakat neticesinde 70 puan altı alanlar "BAŞARISIZ" sayılacaktır.

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olup adayların ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net