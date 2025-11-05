BOTAŞ 223 İşçi Alacak
BOTAŞ 223 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 14 Kasım 2025
BOTAŞ
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 223 Kişilik Personel Alım Duyurusu
İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olup adayların ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.
Nihai listeye girerek isimleri Teşekkülümüze bildirilen adaylardan yapılacak olan mülakat neticesinde 70 puan altı alanlar "BAŞARISIZ" sayılacaktır.
İlanlar, 10.11.2025-14.11.2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayımlanacaktır.