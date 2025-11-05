Ana sayfaDaimi İşçi İlanları

BOTAŞ 223 İşçi Alacak

BOTAŞ 223 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 14 Kasım 2025

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 05 Kasım 2025 03:05, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 01:10
BOTAŞ 223 İşçi Alacak

BOTAŞ

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 223 Kişilik Personel Alım Duyurusu

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olup adayların ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Nihai listeye girerek isimleri Teşekkülümüze bildirilen adaylardan yapılacak olan mülakat neticesinde 70 puan altı alanlar "BAŞARISIZ" sayılacaktır.

İlanlar, 10.11.2025-14.11.2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun internet adresinde yayımlanacaktır.

