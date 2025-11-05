Galatasaray Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Galatasaray Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi kapsamında 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1- Genel Başvuru Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, sistem mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik vehaberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.

2- Özel Başvuru Şartları

a) HTML5, CSS, Bootstrap ve JavaScript frontend konularında bilgi ve deneyim sahibi

olmak,

b) Angular veya React Framework'lerinden en az birinde tecrübeli olmak,

c) .NET MVC / .NET Core, SQL Server ve Entity Framework backend konularında bilgi sahibi olarak Full Stack Developer niteliklerine haiz olmak.

3- Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

a) Başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Başvurular, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu https://kariyerkapisi. gov.tr/isealim veya e-Devlet Kapısı üzerinden Galatasaray Üniversitesi "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" hizmeti vasıtasıyla alınacaktır.

c) Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ç) Başvuru işleminin süresi içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılması, istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi ve vermiş oldukları beyanlar adayların kendi sorumluluğundadır.

d) Adaylar başvuru işlemlerini bitirdikten sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edebilir ve gerektiği takdirde düzenleme yapabilirler.

4- İstenilen Belgeler

a) Fotoğraflı ve detaylı Özgeçmiş (Aday tarafından yüklenir)

b) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet Kapısından çekilir veya aday tarafından yüklenir)

c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği (Aday tarafından yüklenir)

ç) En az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır) (Aday tarafından yüklenir)

d) KPSS 2024 Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir)(e-Devlet Kapısından çekilir)

e) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir) (Sistemden çekilir) (Yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır)

f) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet Kapısından çekilir)

g) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısından çekilir)

ğ) Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü (e-devlet üzerinden kare kodlu alınması gerekmektedir), kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge (Aday tarafından yüklenir)

5- Başvuruların Ön Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağırılacaktır.

c) Sınava katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

ç) Sınava (yazılı/sözlü) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları https://www.gsu.edu.tr adresinde ilan edilecek ayrıca adaylar bu bilgilere https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden ulaşabilecektir. Adaylara başka bir bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

6- Sınav Tarihi, Yeri, Şekli ve Konuları

a) Sınav Tarihi: Sınav 08.12.2025 tarihinde yazılı (09:30-11:30) ve sözlü (13:00-17:00) olacak şekilde iki ayrı oturumda yapılacaktır.

b) Sınav Yeri: Galatasaray Üniversitesi, Çırağan Caddesi No:36 Ortaköy, 34349 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Saray Binası Doktora Salonudur.

c) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

ç) Yazılı ve sözlü sınav konuları yukarıdaki Genel Başvuru Şartları (d) ve (e) bentleri ile Özel Şartlarda belirtilen konulardır.

7- Sınavın Değerlendirilmesi ve Nihai Sonucun Açıklanması

a) Sınavın yazılı ve sözlü oturumlarının her biri 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sınav notu, yazılı ve sözlü sınav puanlarının eşit ağırlıklı ortalaması hesaplanarak belirlenecektir. Sınav notu 70 (yetmiş) puan ve üzeri olanlar sınavda başarılı sayılacaktır.

c) En yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil ve yedek olarak ilan edilecektir.

ç) Nihai sınav sonucu 10.12.2025 tarihinde Galatasaray Üniversitesi internet sitesinde (https://www.gsu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini https://kariyerkapisi. gov.tr/isealim üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

8- Sözleşme İmzalanması ve İşe Başlama

a) Adaylar, nihai sınav sonuç tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde, ilan edilecek belgelerle Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunurlar. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olan adaylar tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere davet edilirler. Sözleşme imzalayan adayların sözleşmede belirlenen tarihte işe başlaması gereklidir.

b) Belirlenen süreler içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyerek zamanında başvuruda bulunmayan, sözleşme imzalamayan veya işe başlamayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılırlar.

c) Hakkından feragat etmiş sayılan asil adayın yerine ilan edilen yedek adayın işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) bendinde belirtilen esaslar uygulanır.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan, sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz bulunan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

9- Sözleşme Süresi ve Ücret

a) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

b) Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

c) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

11552/1-1