Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' ın Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre; 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre Lisans mezunlan için KPSSP3, ön Lisans Mezunlan için KPSSP93, Ortaöğretim kurumlan için KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen ün varlarda 110 (yüz on) sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ

. Başvuru Başlangıç Tarihi :04/l 1/ 2025

. Son Başvuru Tarihi : 18/11/ 2025

. Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi :25/l 1 / 2025

Sonuçların İlan Edileceği Adres: www.ksu,edu.tr

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.

İletişim Kanalları: (Tek 0 344 300 11 97 - 0 344 300 1203)

A. GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 'nun 48/A maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5, KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak,son başvuru tarihi itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7. 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünde geçerli puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir.

8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumandan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle burumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanılın sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurlun Kanunu'nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.

lO.Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

11. Açık ve kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak.

12. Üniversitemiz hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zanıriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planlan ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

13.17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

B. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1)- KPSS Sonuç Belgesi, 2)- Mezuniyet Belgesi, 3)- Kimlik f otokopisi,4)- Adli Sicil Kaydı Belgesi

5)- Askerlik Durum Belgesi

C. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://kariyerkapisi.gov.tr/isealimadresi üzerinden Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgil i kuruluların web servisleri aracılığı çekilip yüklenebilecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli günccllcmc/düzcltmelcri yaptırmaları gerekmektedir.

5. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf fornıatında c-Dcvlet üzerinden yükleyeceklerdir.

6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir,

7. Başvuru işlemi ve ilanlardaki aranılan nitelikler kısmında istenilen bilgi, belge ve dokümanların süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

8. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

9. Sözleşmeli personel altınına ilişkin ve asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgelere ilişkin tüm duyurular Üniversitemiz web sayfasından (www.ksu.edu.tr) duyurulacaktır.

10.Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir

D. ÖZEL ŞARTLAR

1. Üniversite Hastaneleri Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek adaylarda vardiyalı olarak çalışmaya, nöbet tutmaya; engel halı olmamak şartı aranacaktır.

2. İlgili tüm pozisyonlarda atanacak adaylar atamalarının yapılmasına müteakip Üniversitemizin ihtiyaç duyulan ilgili birimlerinde görevlendirilecektir.

3. Adayların, ilanın son başvuru tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlannın Ön Lisans ve Lisans Programları örgün eğitim kaydı olmamak

E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Adaylar tarafından yapılan başvuruları, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısmın 5 (beş) katı kadar yedek adaybelirlenecektir.

3, Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Başvuru takviminde belirtilmiştir. Aynca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi resmi internet adresinde www.ksu.cdu.tr yayımlanacakolup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

5. İlanda belirtilen şartlara sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.

7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge bcyan/tcslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

8, İ landa bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kuramca tek taraflı olarak fesh edilecektir.

10. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl, barkodlu veya yetkili kuramca yapılmış tasdikli suretleri adaylarm yerleştirilmesine müteakip istenilecektir

F. İSTİHDAM BİRİMİ

İstihdam edilecek personel gerektiğinde Üniversitenin tüm birimlerinde çalıştırılabilecektir

DİĞER HUSUSLAR:

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kurama naklen tayini mümkün değildir.

2. Üniversite başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma ve ilanın tamamını veya bir kısmını iptal etme hakkım saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.

11609/1-1