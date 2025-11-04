Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

Not: 2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

1- BAŞVURU SÜRECİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 04.11.2025-18.11.2025 tarihleri arasında e-Devlet şifresiyle, elektronik ortamda https://basvuru.kafkas.edu.tr adresinden kabul edilecek ve aynı link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular ile belirtilen şartları taşımayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir (Çevrimiçi olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ilanın her aşamasında kontrol ve teyit amaçlı olarak gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir).

2- PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURULARDA İSTENEN BELGELER:

a. İlgili unvana ait başvuru dilekçesi bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imzalı haliyle PDF olarak sisteme yüklenecektir (Profesör kadrosuna başvuran adaylar başlıca araştırma eserini dilekçesinde belirteceklerdir).

b. Özgeçmiş

c. Bilimsel çalışma ve yayınlar

d.Diploma (e-Devlet üzerinden alınan barkotlu ve okunaklı lisans, lisansüstü mezuniyet belgeleri doçentlik belgesinin onaylı sureti)

e. E-Devletten alınmamış belgelerin noter veya ilgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir. Yurtdışından alınan onaylı diplomalara onaylı denklik belgesi de eklenmelidir

f. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

g. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet hitap hizmet dökümü çıktısı

h. Vesikalık fotoğraf

i. Nüfus Kayıt Örneği

j. Sabıkasızlık Belgesi

k. "Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu" doldurularak ıslak imzalı haliyle PDF olarak sisteme yüklenecektir.

3- AÇIKLAMALAR:

a. Yukarıda istenen belgelerin https://basvuru.kafkas.edu.tr web adresine yüklenmesi gerekmektedir

b. Yukarıda belirtilmiş ancak e-Devlet üzerinden alınan belgeler; belgenin içeriği, barkod/karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz olmaları durumunda kabul edilecektir

c. İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları yapılmış olsa dahi başvuruları iptal edilecek olup bu adaylar herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir

d. Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir

e. Profesör unvanlı adaylar Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanlı olanlar ise Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar

f. Üniversitemiz internet sayfasından ( https://www.kafkas.edu.tr/ adresinden) yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir

g. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir

h. Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Kafkas Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının formlar

kısmından ulaşılabilir.

* Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.