Dışişleri Bakanlığı 2 sözleşmeli sekreter alacak

T.C

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

ÖNEMLİ: Sınav, T.C Şam Büyükelçiliğinde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. Şam Büyükelçiliği münhal bulunan iki (2) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibarıyla 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Türkçeye ilaveten çok iyi derecede Arapça bilmek.

9. Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.),

2. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı Platformu'na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),

3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,

4. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvuru sırasında "Ek Dosya" bölümündeki "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.),

5. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

6. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Sözkonusu belgelerden e-Devlet sisteminden temin edilemeyenlerin aday tarafından Kariyer Kapısı Platformu'na yüklenmesi gerekmektedir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 12:30'da,Büyükelçiliğimiz ek hizmet binasının Ziad Ben Abi Soufian Caddesi Şam/Suriye adresinde bulunan Büyükelçilik binasında yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Türkçeden Arapçaya çeviri (1 saat)

Arapça'dan Türkçeye çeviri (1 saat)

Türkçe kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 saat)

B) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 22 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 12:30'da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavınadavet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: Daktilo (Bilgisayar) sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular 3 Kasım 2025 tarihi TSİ 10:00 ile 30 Kasım 2025 TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 7 Aralık 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar T.C. Şam Büyükelçiliğine elden veya postayla ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Şam Büyükelçiliğine ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden teyit edebileceklerdir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: Şam Büyükelçilik binası

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: Şam Büyükelçilik binası

(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bilgi verilecektir.)

Tel : +963 961 101 716

E-mail: [email protected]