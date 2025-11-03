İnönü Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamc'nin Ek 6'ncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının (2) ve (3) katı pozisyonları için başvuru yapabilir.)

c) (b) bendinde belirtilenler vc bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının (2) katı pozisyonları için başvuru yapabilir.)

d) Kıdemli Yazılım Geliştirici kadrosuna başvuracak adayların Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde; Bilgi Güvenliği Uzmanı, Yazılım Geliştirici, Mobil Yazılım Geliştirici kadrolarına başvuracak adayların Maliye Bakanlığı'nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) veya (c) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

e) Yazılım, yazılım tasarımı vc geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık

mesleki deneyime sahip olmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlanna prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B. ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

a) Kıdemli Y azılım Geliştirici (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar-1 Kişi)

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

3) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

4) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirmiş olmak,

5) REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

7) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

8) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

9) Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

10) React JavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak,

11) Tercihen UI, UX standartlan, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

12) Tercihen DevOps, Cl/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

13) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

b) Bilgi Güvenliği l'zmanı (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-1 Kişi)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Bilgi Güvenliği/Sistem alanında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

2) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,

3) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

4) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

5) Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

6) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

7) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

8) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

9) Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,

10) Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi yapabilmek,

11) Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb. araçlar ile tarama yapabilmek ve bulguları doğrulayabilmek,

12) Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,

13) Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve vcritabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek,

14) Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

15) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

16) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

c) Yazılım Geliştirici (Tanı Zamanh-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-1 Kişi)

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,

3) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

4) Spring framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirmiş olmak,

5) REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

7) Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

8) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

9) Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

10) React JavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak,

11) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak.

d) Mobil Yazılım Geliştirici (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-1 Kişi)

1) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2) Mobil Uygulama projelerinde aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,

3) Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,

4) Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

5) Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında tecrübe sahibi olmak,

6) Google Play Storc'da veya Apple App Storc'da referans uygulama sunabilmek,

7) Tercihen; IOS işletim sisteminde Objective-C veya Swift programlama konularına hakim olmak,

8) IOS frameworkleri ve API'leri konularında bilgi sahibi olmak,

9) IOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,

10) Tercihen; Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularına hakim olmak,

11) Android frameworkleri ve APl'leri konularında bilgi sahibi olmak,

12) Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak.

II. SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

1. Diploma / Mezuniyet belgesi veya yurtdışı eğitim kurumlarından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ile denklik belgesi,

2. Transkript,

3. Programlama Dillerini Bildiğini Gösterir Belge,

4. Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi,

5. KPSS Sonuç Belgesi (2024P3),

6. Fotoğraflı ve Detaylı Özgeçmiş (CV),

7. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkod yer alması gerekmektedir), 8. Özel şartların ilgili maddelerinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış olması gerekmektedir.)

III. BAŞVURU ŞEKLİ. YERİ VE TARİHİ

Başvurular 03.11.2025 tarihinde başlayacak ve 17.11.2025 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecektir.

Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden İnönü Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı ( https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr ) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı ( https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr ) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Dcvlct üzerinden "Başvurularınız" ekranından başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılamayacaktır.

Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan cn fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak, her bir pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Sıralamaya göre en son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

Adaylar sınava; iızerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan, süresi geçerli ve güncel fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ile girebileceklerdir.

V. SINAVIN ŞEKLİ. KONULARI. SINAV TARİHİ VE YERİ

Başvuruların incelenmesi neticesinde, başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav konulan, başvuru pozisyonlanna göre değişiklik göstermektedir. Sınav konulan her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır.

Sözlü sınav 01.12.2025 - 05.12.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, sınav yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler www.inonu.edu.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aynca duyurulacak olup adaylara tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Adaylann sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almaları şarttır.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlanmak üzere sıralanır.

Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir. İlan edilen asil aday sayısını geçmemek üzere yedek aday ilan edilecektir.

Sınav sonuçları, İnönü Üniversitesi ( www.inonu.edu.tr) internet adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu ( https://iscalimkariverkapisi.cbiko.gov.tr ) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartını yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IX. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, İdari Personel Şube Müdürlüğü Tel: 0 (422) 377 35 00 Dahili: 3503 -3511 veya 3532

11461/1-1