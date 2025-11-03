İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların "İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini" sağlaması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

Aşağıda ayrıntıları verilen evrak bilgileri ve dilekçe örnekleri, başvuru formlarına https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/iau-hakkinda/yonetim/genelsekreterlik/personel/Pages/Formlar.aspx adresinden ulaşılabilir.

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir;

- Dilekçe

- Nüfus cüzdanı örneği

- YÖK formatında özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan Başvuru Formu ile KVKK Formu doldurulması ve başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.

- Yabancı Dil Puan Belgesi veya Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlayan belge. (Eğitim Dili İngilizce Olan Program Başvuruları İçin)

- Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını CD veya Flash Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına CD veya Flash Bellek ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

Adayların, İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen şartları taşıdığını beyan etmeleri gerekmektedir. (https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa- yonetmelikler/Pages/yonerge-yonetmelikler.aspx)

- İAÜ Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen şartlara ilişkin olarak https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/iau-hakkinda/yonetim/genelsekreterlik/personel/Pages/Formlar.aspx sayfasında yer alan formlar hazırlanarak başvuru dilekçesine eklenmelidir.

- Hazırlanan puanlama belgesi ve diğer formlar ıslak imzalı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.

- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İlk Başvuru Tarihi : 03.11.2025

- Son Başvuru Tarihi : 17.11.2025