Anadolu Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca belirtilen ünvanlara KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 23 (yirmi üç) sözleşmeli personel alınacaktır.

I. GRUP: (2024- KPSS(B) grubu Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü ve Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü sırasına konularak gerçekleştirilecek, başarı sırasına konulmak suretiyle yerleştirme yapılacak ünvanlar)

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan,

a) Ortaöğretim mezunları için 2024 yılı KPSSP94

b) Önlisans mezunları için 2024 yılı KPSSP93

c) Lisans mezunları için 2024 yılı KPSSP3

atanacak pozisyon için aranan nitelik puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm ünvanlar için geçerli)

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

6) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon ünvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasının; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

10) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

11) Adaylar tabloda belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek, birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

. Başvurular, elektronik ortamda 03.11.2025 - 17.11.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Anadolu Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden alınacaktır.

. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

. Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

. Adayların mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sistemine otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adayların diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak Kariyer Kapısı sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

. Belirtilen pozisyonlarda e-Devlet'ten alınan üzerinde barkodlu, doğrulama kodu bulunan ve meslek kodu gösterir "SGK Hizmet Dökümü" belgesinin eklenmesi gerekmektedir.

. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (0222) 335 05 80 - 1330/1344 telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER HUSUSLAR

. I. Grup için başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip adayların 2024 KPSS (B) grubu puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle her ilan numaralı pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısı kadar asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar ve asıl sayısının 3 (üç) katı kadar da yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Adaylardan istenen belgeler Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/duyurular) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

. II. Grup İşaret Dili Tercümanı için başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenen belgeleri zamanında ve tam olarak ibraz edenler, ilan edilen pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday 2024 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınarak sadece Mesleki Uygulamalı Sınava tabi tutulacaklardır. (Sonuncu aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava alınacaktır.) Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/ duyurular) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sözlü sınav sonuçlarını ve yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

. Mesleki uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan almak gerekmektedir. Pozisyon itibariyle aday adaylarının başarı sırası en yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya göre sıralanacaktır.

. II. Grup Sınav Sonuçları: Mesleki Uygulamalı Sınavına müteakip İşaret Dili Tercümanı ünvanı için asıl aday ilan edilecektir. Asıl sayısının 3 (üç) katı kadar da yedek adayların isimleri belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylar için atamada istenecek belgeler Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.anadolu.edu.tr/duyurular) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D) ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

1) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3) Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınmak suretiyle sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5) İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6) Üniversitemiz https://www.anadolu.edu.tr/duyurular web adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Üniversitemiz web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Bilgi için : İşçi ve Sözleşmeli Personel Özlük İşleri Şube Müdürlüğü

Telefon No : (0 222) 335 05 80 - (1330/1344)

Web Sayfası : https://www.anadolu.edu.tr/duyurular

11576/1-1