TBMM, Kamu Denetçisi Adaylığı Başvuruları Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

DUYURU

14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 1 i'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir Kamu Denetçisi için seçim yapılacaktır.

Kamu Denetçisi aday adaylığı başvurusunda bulunmak isteyenlerde. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 10'uncu maddesinde belirtilen aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak

b) Seçimin yapıldığı tarihte 40 yaşını doldurmuş olmak (Seçimin yapılacağı tarih kesinleşmediğinden yaşın tespitinde, seçimlerin tamamlanması için öngörülmüş azami süre olan 90 gün dikkate alınarak 11/1/1986 tarihinden önce doğmuş olanların başvuruları kabul edilecektir. Seçimlerin bu tarihten önceki bir tarihte gerçekleşmesi durumunda yaş değerlendirmesi yeniden yapılacak olup yaş şartını yerine getirmeyenlerin aday adaylıkları düşecektir,)

c) Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve İdari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak

e) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak

t) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Sayılan şartlan haiz bulunan ilgililerin, aşağıda yer alan belgelerle birlikte 3/11/2025 Pazartesi gününden itibaren 21/11/2025 Cuma günü saat 17.00'ye kadar "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Evrak Birimi TBMM Ziyaretçi Kabul Binası 2. Kat No: 223 06543 Bakanlıklar/ANKARA" adresine şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

a) TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi

b) Özgeçmiş

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

ç) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/nüfus cüzdanı fotokopisi

d) En az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti

e) Son üç ay içinde alınmış adli sicil ve arşiv bilgilerini gösterir belge

f) Herhangi bir siyasi partiye üye olunmadığına dair belge

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çalışmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesi; uluslararası kuruluşlarda çalışmış/çalışmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belge; sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çalışmakta olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi aslı

Eksik belgeli başvurular ile son başvuru tarihi olan 21/11/2025 Cuma günü saat 17.00'den sonra yapılan/posta yoluyla Başkanlığımıza ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

11673/1-1