Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4 sözleşmeli personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca, 2024 veya 2025 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek,

f) Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

- Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

- Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, "POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU" kısmında belirtilmiştir.

1- Sistem Uzmanı (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde, sistem yönetimi alanında en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Microsoft/Linux işletim sistemleri ve türevlerinde kurulum, optimizasyon, yönetim, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, log inceleme, güvenlik (sıkılaştırma) ve bakımı konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

3. Microsoft Active Directory, Microsoft SCCM, DNS, DHCP, File Server, Failover Cluster ve Certificate Authority konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümlemede bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

4. Microsoft Exchange 2016 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

5. Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

6. Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak,

7. Açık kaynak kodlu sunucu sanallaştırma platformları (Proxmox, oVirt, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

8. Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemleri ve Yazılımları kullanımı konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

9. Konteyner mimarisi (Docker, Kubernetes, OpenShift vb.) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

10. DevOps ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

11. Uygulama sunucuları (Apache, NGINX, WildFly IIS Vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

12. VMware sunucu sanallaştırma ortamı kurulum, konfigürasyon, yönetim ve bakımı konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

13. Veri Merkezinde konumlandırılacak, bilişim (sunucu, disk ünitesi, yedekleme sistemi, güvenlik duvarı, yük dengeleme cihazı, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri (kabinet, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) konusunda kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

14. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

15. Load Balancer (Yük Dengeleme) mimarisi konusunda bilgi sahibi olmak,

16. Veri yedekleme yazılımlarının yönetimi ile yedekleme ve yedekten geri dönme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

17. İş sürekliliği ve felaket kurtarma konularında bilgi sahibi olmak.

2- Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1. Java programlama diliyle yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

2. Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring (Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

3. Mikro servis mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

4. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

5. Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), raporlama yazılımları (Jasper Reports vb.) ile yazılım geliştirme ve test konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

6. Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

7. SOA, JAAS, JPA-2, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

8. PostgreSQL ve Oracle ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirilmesi ve sorgu performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

9. HTML5, CSS3, Javascript teknolojileri gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

10. Angular veya React frameworklerinden en az birinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

11. Tomcat, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetiminde bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

12. Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

13. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

14. Devops, CI/CD (Nexus, Jenkins, Gitlab, vb.) süreçleri, konteyner mimarisi, kubernetes, docker hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

15. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

16. Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

17. Sistemlerin izlenmesi, çalışan yazılıma uygun izleme yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

18. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

3- Veri Tabanı Yöneticisi (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

1. Veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2. PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

3. PostgreSQL veri tabanı mimarisi, veri hizmetlerinin planlaması, veri tabanı modelleme-tasarımı ve optimizasyon/normalizasyon problem çözümleri konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

4. Veri tabanı uygulama sunucusu kümeleri (Clusters), PostgreSQL high availability ve yedekleme çözümleri (Patroni, auto failover cluster, replication, disaster recovery, BarMan, PgPool, PgBouncer vb.) konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

5. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik denetim günlüğü yönetimi ve ilgili PostgreSQL eklentilerini kullanma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

6. Veri tabanı performans izleme, log analizi ve ilgili PostgreSQL eklentilerinin kullanımı konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

7. Linux işletim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, Linux işletim sisteminde veri tabanı ve bash scriptleri yazılması ayrıca Crontab'a entegre edilmesi konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

8. Linux işletim sistemi üzerinde disk yapılandırma ve genişletme (LVM) konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak,

9. İleri seviyede PL/PgSQL bilgisine sahip olmak,

10. Çeşitli araçlar ile PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreç ve araçlarında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

11. Oracle ve MS SQL veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

4- Devops Uzmanı (1 kişi, tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

1. Devops alanında en az 1 (bir) yıl görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Devops ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

3. Versiyon yönetimi, depo yönetimi, statik kod analizi ve CI/CD araçlarının bakımı, yönetimi vb. konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

4. CI/CD araçlarında dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

5. Groovy script dili hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

6. Linux ortamlarının kurulumlarının ve konfigürasyonlarının yapılması konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

7. Uygulama sunucularının (Weblogic, Tomcat, Nginx, IIS vb.) kurulumlarının ve konfigürasyonlarının yapılması konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

8. Grafana, Zabbix vb. monitör araçlarından en az birisi hakkında bilgi sahibi olmak,

9. Projelerin dockerize edilmesi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

10. Jenkins, TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

11. PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin geliştirebilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

şartları aranacaktır.

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1) Fotoğraflı Özgeçmiş,

2) Mevcut olması durumunda son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan İngilizce dilinde YDS/e-YDS veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge,

3) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

4) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi kabul edilecektir.)

5) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:

- Özel kesimde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) sisteme yüklenecektir.

- Kamu kurumlarında çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) ve kurumdan alınacak belgeler sisteme yüklenecektir.

Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir.

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

6) Adayların son başvuru tarihi itibari ile genel ve özel şartlarda belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaları gerekmektedir.

7) Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar başvurularını 01/11/2025-16/11/2025 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere ".jpeg" veya ".pdf" formatında yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurabilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından aday sorumlu olacaktır.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2024 veya 2025 yılında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak; ilan edilen her bir pozisyon için istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Adaylar, başvuru sonuçlarına sonuçların açıklamasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde "İLETİŞİM BİLGİLERİ" bölümünde belirtilen adrese, şahsen müracaat etmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilecektir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden sonra değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

Söz konusu itiraz/itirazlar neticesinde başvuru sonuçlarında değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) yeniden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde ilan edilen başvuru sonuçları kesin olup ayrıca itirazda bulunulamayacaktır.

6. SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır.

Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak olup sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 06520, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binasında yapılacaktır. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağına dair bilgilendirme Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adayların sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.

Sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve puan sırasına göre asıl ve yedek (asıl sayısı kadar) adaylar belirlenebilir.

Başarılı olan adayların bilgisi Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) yayımlanacaktır. Asıl adayların; ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenler veya etmiş sayılanların yerine yedek aday belirlenmesi durumunda bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen usuller uygulanır.

8. İŞE BAŞLAMA

Atanmaya hak kazanan adaylar; kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile birlikte Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 06520, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

9. POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

10. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise sınav

sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınava girip başarılı olsalar dahi başarısız sayılacaklar ve sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

Sınavda başarılı olan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

11. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Telefon: (312) 296 61 14 - (312) 296 76 61

Adres: Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Özel şartlar ve ek bilgi talebi için)

Telefon: 0 (312) 296 63 36

Adres: Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA

11606/1-1