İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

"2547 sayılı Kanun" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri"nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen Anabilim dalına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adaylar:

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Ünvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma eserinin adını belirterek), yayınlarını, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.), yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir (1) adet basılı dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye /İstanbul) başvuru yapması,

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 14.11.2025 Cuma günü mesai bitimine kadar belirtilen adrese şahsen yapılması gerekmektedir.

Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan dahil işe alım sürecinin her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir ve web sitemiz üzerinden yapılacak duyurular tebligat yerine geçecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

İlanda belirtilen kadro için gerekli bilgilere üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir