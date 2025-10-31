Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının belirlenmesine ve Kullanılmasına ilişkin Yönetmelik" uyannca aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://ba.wuni.ashu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esaslarında belirtilen koşullan sağlamaları ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Başvurularda e-devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe

2. ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları ile Yayın Değerlendirme Formu-Beyanname (Form https://pdh.asbu.edu. tr/tr/a.sEu-ogretim-uyeliwne-atanu.ı-ve-vu^ adresinde yer

almakta olup bilgisayar ortamında doldurularak imzalanması ve başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.)

3. Özgeçmiş ve yayın listesi

4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (Onaylı, yurt dışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)

5. Yabancı dil belgesi*

6. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

8. Adli sicil kaydı

9. Erkek adaylar için askerlik belgesi

10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

* Yabancı dil koşulu için Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları nda belirtilen dil şartının sağlanması gerekmektedir.

Not: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı doçent kadrosuna % 30 yabancı dille eğitim verilecek dersler için öğretim üyesi alınacağından başvuru yapacak adayların yabancı dil puanının en az 85 (seksen beş) veya eşdeğeri kabul edilen puan olması gerekmektedir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine, 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası. Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönelmelimin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, ana bilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilir.)

2. Özgeçmiş

3. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Onaylı, yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversilelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)

4. Lisans Transkripti (onaylı belge)

5. Yüksek Lisans öğrenci belgesi

6. ALES belgesi

7. Yabancı dil belgesi

8. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9. Nüfus cüzdanı fotokopisi

10. Adli sicil kaydı

11. Erkek adaylar için askerlik belgesi

12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 'Çin)

Not: Başvurularda e-devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Adayların Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3. Başvurular https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Sonuçların başvuru yapılan birimin internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

4. Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

7. Adayların "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikteki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.

8. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

9. İlanımıza http://www.asbu.edu.tradresinden ulaşılabilir.