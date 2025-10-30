Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarmca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

- İler aday tek bir kadroya başvurabilir.

- Adaylar unvanlarının altında kadroya baş vuramazlar.

- Başvuru evraklarında eksik belge olduğu veya yanlış beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

- Atanmaya hak kazanan adayın hak ettiği derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurum um uza aittir.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların:

I. Öğretim Üyesi Başvuru Formu

2. Doçentlik Belgesi

3. Akademik Değerlendirme Belgesi b)

4. Askerlik Belgesi P3) '

5. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi C^35 ile;

Özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek), yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları içeren bilimsel çalışma ve yayınları, e-Devleı aracılığıyla "basvuru.pau.cdu.tr" adresi üzerinden ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (Sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatili takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar) sisteme giriş yapmaları ve sistemden alman Öğretim Üyesi Başvuru Formu ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların. Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

(I) Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığım gösterir dokümanları ve bu şartların sağlandığına dair beyanını içeren dilekçe ile birlikte 1 adet USB teslim edilmesi gerekmektedir.

(2) Üniversite dışı başvurular için

(3) Barkodlu E-Devlet Belgesi kabul edilmektedir.